 Ватикан опроверг сообщения об отрицании ада папой римским | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2018
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Европа

Ватикан опроверг сообщения об отрицании ада папой римским

Газете La Repubblica написала, что понтифик в беседе с журналистом Эудженио Скальфари отрицал существование ада. В Ватикане опровергли это, заявив, что разговор записан по памяти.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск не отрицал существование ада, заявили в Ватикане вечером 29 марта, опровергая публикацию в итальянской газете La Repubblica. Издание сообщило, что понтифик 27 марта в беседе с основателем издания итальянским журналистом Эудженио Скальфари, заявил, что "ада нет, а есть исчезновение грешных душ". При этом папа Франциск пояснил, что грешники, которые после смерти каются, получают прощение.

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93-летний Скальфари описывал разговор по памяти, и не одна из цитат не является дословной, заявили в Ватикане, отметив, что беседа проходила не в рамках интервью. Согласно учению католической церкви, "души людей, впавших в смертные грехи, нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания".

Это уже не первый раз, когда Ватикан опровергает сообщения, появляющиеся после разговора папы Франциска с Скальфари. Так, в 2014 году в Ватикане опровергли утверждение о том, что понтифик якобы не исключает поиск некого "решения" для безбрачия католических священников.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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