Украинский суд приговорил француза к шести годам тюрьмы за подготовку теракта

Любомыльский районный суд Волынской области приговорил гражданина Франции Грегуара Муто к шести годам лишения свободы за подготовку терактов и хранение боеприпасов. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщила руководитель аппарата суда Наталья Лецюк. Француз признан виновным по ст. 201 УК Украины (контрабанда оружия), ст. 258 (подготовка теракта) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами).

О задержании Муто в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил в июне 2016 года. По информации СБУ, перевозящий оружие и взрывчатку француз намеревался устроить серию терактов в ходе чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции с 10 июня по 10 июля.

По данным Грицака, Муто под видом волонтерской деятельности пытался устанавливать контакты с представителями военных формирований на востоке страны после прибытия в Украину в декабре 2015 года.

Задержанного интересовала возможность приобрести "оружие, взрывчатку, другие средства поражения", сообщил председатель СБУ. Французу были переданы пять автоматов Калашникова, около пяти тысяч патронов, два гранатомета РПГ с 18 снарядами и 125 кг тротила.

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