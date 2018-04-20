 Бюст Ельцина открыли на ″Аллее правителей″ в Москве | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2018
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Россия

Бюст Ельцина открыли на "Аллее правителей" в Москве

В очередную годовщину смерти первого президента России Бориса Ельцина ему открыли памятник в центре Москвы.

Наина Ельцина на открытии памятника Борису Ельцину

Наина Ельцина на открытии памятника Борису Ельцину

Спустя ровно 11 лет после смерти Бориса Ельцина на "Аллее правителей" в Петроверигском переулке в Москве под звуки гимна России открыли бронзовый бюст первого президента РФ. Инициатором открытия выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

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Присутствующий на торжественной церемонии глава Минкульта РФ и председатель РВИО  Владимир Мединский отметил, что история непрерывна, а потому на аллее есть памятники всем руководителям государства. Мединский сказал, что при Борисе Ельцине были заложены принципы формирования современного государства. "Но самое главное, о чем нельзя не сказать и что не может отрицать никто в мире, это то, что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу", - подчеркнул министр.

После министра выступила вдова первого президента России Наина Ельцина. Она также говорила о реформах, которые провел Ельцин и которые стали "фундаментом будущего нашей страны". "Он оставил страну, почувствовав, что она меняется, во всяком случае, к лучшему, - сказала она. - Сейчас мы живем в совершенно другой стране. Время работает на нас. Проблем всегда много, и сейчас их очень много". Наина Ельцина поблагодарила скульптора Зураба Церетели - автора бюста Ельцина и всех других правителей на аллее, включая Ивана Грозного и Иосифа Сталина.

"Аллея правителей" в Москве была создана РВИО и открыта в мае 2017 года.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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