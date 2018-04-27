Бывший муж невесты Шрёдера потребовал компенсации за измену

По информации СМИ, бывший муж нынешней подруги Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) Со Ён Ким обвинил экс-канцлера ФРГ во вмешательстве в их брак. Он потребовал от него компенсацию в размере 100 миллионов вон (в пересчете около 77 тысяч евро) за их любовную связь, начавшуюся в то время, когда Ким Со Ён еще состояла в браке, сообщает в понедельник, 30 апреля, южнокорейское агентство Yonhap.

В заявлении, поданном в суд по семейным делам в Сеуле, не названный по имени мужчина заявил о "душевных муках", испытанных им в результате измены Со Ён Ким. "Наш брак в конечном итоге распался, и виновный в этом должен ответить за свои действия", - цитирует далее агентство. По словам бывшего мужа 48-летней южнокорейской переводчицы, он подписал документы о разводе только после того, как Ким Со Ён пообещала ему разорвать отношения с Шрёдером.

До 2015 года супружеские измены в Южной Корее были уголовно наказуемы и могли караться тюремными сроками. В настоящее время внебрачные связи являются предметом гражданских исков.

Свадьба будет осенью

В январе Герхард Шрёдер и Со Ён Ким объявили о предстоящей свадьбе, которая должна состояться осенью. Для 74-летнего экс-канцлера ФРГ этот брак станет пятым. На предыдущей супруге, журналистке Дорис Шрёдер-Кёпф (Doris Schröder-Köpf), он был женат с 1997 года. В 2016 году они объявили о расставании, а в начале апреля 2018-го официально развелись. До сих пор Герхарда Шрёдера в шутку называли Аудимен, намекая на четыре кольца на логотипе немецкого автопроизводителя Audi. После объявления о предстоящем вступлении в пятый брак интернет-пользователи окрестили экс-канцлера "властелином колец".

После ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году он возглавил сначала комитет акционеров компании Nord Stream, занимающейся строительством газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, а позднее - и совет компании Nord Stream 2. В сентябре 2017 года Шрёдер был избран председателем совета директоров "Роснефти". В Германии из-за своей лоббистской деятельности в отношении Москвы бывший канцлер является объектом постоянной критики.

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