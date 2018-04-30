 Буря из цветочной пыльцы в Баварии | Кадр дня | DW | 01.05.2018
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Кадр за кадром

Буря из цветочной пыльцы в Баварии

Этот снимок был сделан в хвойном лесу в регионе Верхний Альгой. В теплое время года горнолыжный курорт превращается в привлекательное место для деревенского отдыха.

Буря из цветочной пыльцы в Баварии

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    Автор: Максим Нелюбин


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