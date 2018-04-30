Буря из цветочной пыльцы в Баварии

Этот снимок был сделан в хвойном лесу в регионе Верхний Альгой. В теплое время года горнолыжный курорт превращается в привлекательное место для деревенского отдыха.
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"Западные ворота в Альгой" - так называют коммуну Амтцелль в Баден-Вюртемберге, где была сделана эта фотография.
Эта фотография была сделана в немецкой земле Баден-Вюртемберг в районе нагорья Кайзерштуль, где в начале апреля зацвели миндальные деревья.
Март - самый разгар цветения камелий. Самые красивые цветы со всей Германии сейчас можно увидеть в саксонском городе Пирна.
Можно ли курить в немецких лесах, собирать валежник, ягоды, цветы, грибы, выгуливать собаку без поводка, кататься на велосипеде и устраивать пикники?