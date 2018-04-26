Бундестаг подчеркнул особые отношения между ФРГ и Израилем

Германский бундестаг по случаю 70-летия со дня основания Израиля подчеркнул приверженность праву еврейского государства на существование и призвал к борьбе с антисемитизмом. "Право на существование и безопасность Израиля не является для нас предметом торга", - указывается в резолюции, принятой значительным большинством голосов в четверг, 26 апреля.

Резолюция была принята голосами депутатов от блока ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "зеленых" и "Альтернативы для Германии". Члены Левой партии воздержались.

Одна из основополагающих государственных идей ФРГ

В документе подчеркивается, что "уникальные в своем роде отношения между Германией и Израилем есть и останутся одной из основ германской внешней политики и политики безопасности". В резолюции также безоговорочно подтверждаются слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая в 2008 году заявила, что безопасное существование Израиля принадлежит к числу "основополагающих государственных идей Германии и никогда не станет предметом торга".

Глава фракции ХДС Фолькер Каудер (Volker Kauder) в этой связи напомнил о прошедших накануне в Берлине и ряде других городов ФРГ акциях против антисемитизма, участники которых в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу. "Любой, кто приезжает в Германию, должен понимать, что антисемитизму нет места в нашем обществе", - подчеркнул Каудер.

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