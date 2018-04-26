 Бундестаг подчеркнул особые отношения между ФРГ и Израилем | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2018
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Германия

Бундестаг подчеркнул особые отношения между ФРГ и Израилем

Для Германии право Израиля на существование не является предметом торга. Приверженность этому праву является одной из основ внешней политики ФРГ, указано в резолюции бундестага.

Депутаты бундестага в кипах в знак солидарности с евреями

Депутаты бундестага в кипах в знак солидарности с евреями

Германский бундестаг по случаю 70-летия со дня основания Израиля подчеркнул приверженность праву еврейского государства на существование и призвал к борьбе с антисемитизмом. "Право на существование и безопасность Израиля не является для нас предметом торга", - указывается в резолюции, принятой значительным большинством голосов в четверг, 26 апреля.

Резолюция была принята голосами депутатов от блока ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "зеленых" и "Альтернативы для Германии". Члены Левой партии воздержались.

Контекст

Провозглашение государства Израиль 70 лет назад напрямую связано с Германией и Холокостом. Поэтому отношения между Израилем и ФРГ считаются "особыми" - хотя это не так, пишет Михаэль Вольфзон. (18.04.2018)

Группа экспертов представила в бундестаге доклад о распространении антисемитизма в Германии. Вывод неутешителен: каждого пятого жителя ФРГ можно считать латентным антисемитом. (25.01.2012)

Одна из основополагающих государственных идей ФРГ

В документе подчеркивается, что "уникальные в своем роде отношения между Германией и Израилем есть и останутся одной из основ германской внешней политики и политики безопасности". В резолюции также безоговорочно подтверждаются слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая в 2008 году заявила, что безопасное существование Израиля принадлежит к числу "основополагающих государственных идей Германии и никогда не станет предметом торга".

Глава фракции ХДС Фолькер Каудер (Volker Kauder) в этой связи напомнил о прошедших накануне в Берлине и ряде других городов ФРГ акциях против антисемитизма, участники которых в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу. "Любой, кто приезжает в Германию, должен понимать, что антисемитизму нет места в нашем обществе", - подчеркнул Каудер.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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