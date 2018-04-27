Бундестаг озабочен правовой обоснованностью реформирования ЕС

Председатель бундестага и экс-министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) высказал опасения в связи с правовой обоснованностью ряда реформ ЕС, предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Свою озабоченность германский политик выразил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 29 апреля.

"Я все еще не понял, действительно ли Эмманюэль Макрон хочет внести изменения в соглашения" Евросоюза, отметил Шойбле, имея в виду в первую очередь Лиссабонский договор о реформировании системы управления европейского сообщества. По словам главы бундестага, наличие единой европейской валюты не предполагает единообразие экономической и социальной политики отдельных государств этой зоны. Макрон в свою очередь настаивает на общем бюджете еврозоны и введении для нее единого поста министра финансов.

В германском бундестаге опасаются, что данный шаг будет означать усиление поддержки менее стабильных в финансовом плане Италии и Греции, и требуют увязать выделение им средств с проведением реформ.

Позиция Берлина

При этом Шойбле, представляющий Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, опроверг, что депутаты из правящей коалиции отвергли в Берлине предложения французского лидера. "Это не соответствует действительности. Я был на этой встрече. В действительности мы поддержали большинство предложений президента Макрона", - отметил он.

В субботу, 28 апреля,министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Брюно Ле Мэр пообещали подготовить "дорожную карту" реформ Евросоюза до саммита глав государств и правительств сообщества в июне в Брюсселе.

В четверг, 19 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с Макроном назвала среди сфер, которые могут затронуть изменения, общеевропейскую политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможное создание банковского союза.

Смотрите также: