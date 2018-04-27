 Бундестаг озабочен правовой обоснованностью реформирования ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Бундестаг озабочен правовой обоснованностью реформирования ЕС

Экс-министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле поднял вопрос о соответствии ряда предложенных президентом Франции преобразований в еврозоне Лиссабонскому договору.

Евро и флаг ЕС

Председатель бундестага и экс-министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) высказал опасения в связи с правовой обоснованностью ряда реформ ЕС, предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Свою озабоченность германский политик выразил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 29 апреля.

"Я все еще не понял, действительно ли Эмманюэль Макрон хочет внести изменения в соглашения" Евросоюза, отметил Шойбле, имея в виду в первую очередь Лиссабонский договор о реформировании системы управления европейского сообщества. По словам главы бундестага, наличие единой европейской валюты не предполагает единообразие экономической и социальной политики отдельных государств этой зоны. Макрон в свою очередь настаивает на общем бюджете еврозоны и введении для нее единого поста министра финансов.

В германском бундестаге опасаются, что данный шаг будет означать усиление поддержки менее стабильных в финансовом плане Италии и Греции, и требуют увязать выделение им средств с проведением реформ.

Контекст

К власти во Франции пришел независимый технократ, либерал, поборник ЕС и еврозоны. Если верить его обещаниям, то страну ждет "полное преобразование", фактически - перестройка. (07.05.2017)

Несмотря на очевидную неэффективность принимаемых мер, глава ЕЦБ Марио Драги продолжает проводить свою денежную политику, ведущую экономику еврозоны к краху, считает Хенрик Бёме. (10.03.2016)

Министры финансов Германии и Франции пообещали подготовить "дорожную карту" реформ Евросоюза до саммита в Брюсселе. (28.04.2018)

Позиция Берлина

При этом Шойбле, представляющий Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, опроверг, что депутаты из правящей коалиции отвергли в Берлине предложения французского лидера. "Это не соответствует действительности. Я был на этой встрече. В действительности мы поддержали большинство предложений президента Макрона", - отметил он.

В субботу, 28 апреля,министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Брюно Ле Мэр пообещали подготовить "дорожную карту" реформ Евросоюза до саммита глав государств и правительств сообщества в июне в Брюсселе.

В четверг, 19 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с Макроном назвала среди сфер, которые могут затронуть изменения, общеевропейскую политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможное создание банковского союза.

Смотрите также:

  • Девушка с раскрашенным в цвета ЕС лицом на митинге Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Ответ убежденных европейцев

    На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

  • Демонстрация Pulse of Europe во Франкфурте-на-Майне

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Родина движения - Франкфурт-на-Майне

    Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

  • Даниэль Рёдер, основатель движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Раньше он на демонстрации не ходил

    У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

  • Митинг Pulse of Europe перед Кёльнским собором

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Призыв к голландцам не уходить

    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:01

Меркель заговорила по-французски, а Макрон - по-немецки

Контекст

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

По призыву движения Pulse of Europe жители десятков городов Германии c февраля 2017 года каждое воскресенье выходят на митинги и демонстрации в поддержку идеи единой Европы. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель заговорила по-французски, а Макрон - по-немецки  

Президент Франции хочет войти в историю как архитектор нового Евросоюза - DW Новости  

Почему план Макрона может не понравиться немцам  

Также по теме

Symbolbild EU

Франция и ФРГ к лету представят план "перезагрузки ЕС" 28.04.2018

Министры финансов Германии и Франции пообещали подготовить "дорожную карту" реформ Евросоюза до саммита в Брюсселе.

Berlin PK Merkel und Präsident Emmanuel Macron

Берлин и Париж договорятся о реформах ЕС к июню 19.04.2018

На встрече в Берлине Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон договорились сотрудничать при разработке реформ Евросоюза и еврозоны. Изменения могут затронуть миграционную политику и экономику.

Belgien Brüssel EU-Gipfel Angela Merkel und Emmanuel Macron

В чем расходятся позиции Берлина и Парижа по реформе Евросоюза 19.04.2018

Эмманюэль Макрон 19 апреля посетил с визитом Германию, чтобы достичь компромисса с Ангелой Меркель по реформированию ЕС. DW о том, какие спорные темы они обсуждали.

Самые читаемые

Юнкер заявил о необходимости восстановления контактов с РФ  

Меркель удовлетворена единодушием с США по поводу России  

Сможет ли Россия делать турбины не хуже Siemens?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно