Будущее Кремниевой долины: заменит ли Тампа Калифорнию?

Американскому городу Тампа, вероятно, уготована судьба стать второй Silicon Valley, которую также называют Кремниевой долиной. Во всяком случае сюда, в центр Тампы - третьего по размеру города в штате Флорида, некоторое время назад стали переезжать молодые и многообещающие фирмы и их создатели, а также те, кто уже зарекомендовал себя в IT-бизнесе.

Новые жители Тампы

Один из них - Флориан Райке (Florian Reike). Родившийся в немецком Детмольде и основавший с двумя своими друзьями фирму Advanced Blockchain, которая предлагает модели блокчейнов для предприятий (сейчас общая стоимостью акций фирмы на Дюссельдорфской бирже составляет 25 млн евро), молодой немецкий предприниматель перебрался в Тампу год назад.

Строительство кампуса Aplle в Silicon Valley

22-летний основатель Advanced Blockchain прогуливается по набережной в Тампе, наслаждаясь солнцем. "Вот это я и называю качеством жизни, - говорит он. - Тебе не нужно после работы по два часа стоять в пробках, чтобы добраться домой. А для Кремниевой долины - это обычное дело".

При выборе нового места, куда переместить их фирму, предприниматели из Германии предпочли калифорнийскому Сан-Франциско пока малоизвестную Тампу во Флориде неслучайно. Тампа гораздо дешевле, говорит прагматичный Флориан Райке: "Не только помещение для офиса и жилье здесь дешевле, но и талантливых специалистов заполучить значительно проще".

Стартапы конкурируют с Facebook, Google и Apple

Помощь для развития своего предприятия три юных основателя Advanced Blockchain получают от своего соотечественника - выходца из Гамбурга Дитера Кондека (Dieter Kondek). Он вместе со своей компанией Rocket Lounge оказывает поддержку тем, что помогает в стратегическом размещении стартапа на американском рынке и предоставляет фирме-новичку необходимые контакты, в том числе и инвесторов.

Квартал Haight Ashbury до недавних пор считался одним из самых престижных в Сан-Франциско

В самом начале Кондек активную работал в Кремниевой долине. Но сейчас он отговаривает от этого шага молодых предпринимателей: "Конкуренция в Silikon Valley происходит не между стартапами. Там начинающие фирмы должны конкурировать с такими гигантами, как Goоgle, Apple и Facebook. Новичкам там просто не удержаться на плаву".

Кроме того, условия жизни в Сан-Франциско ухудшились: высокая арендная плата, слишком много машин, ощущение такое, будто ты рыба в переполненном аквариуме. По этой причине многие фирмы уходят из Калифорнии. В последнем квартале 2017 года Сан-Франциско потерял столько жителей, сколько ни один другой город в США. Об этом свидетельствуют данные RedFin - фирмы, занимающейся недвижимостью. Тампа для многих фирм-новичков уже стала альтернативой. Согласно официальной статистике, Флорида в пятерке самых быстро развивающихся американских штатов.

Конкуренция Кремниевой долине

"Я думаю, самое главное в жизни - это баланс между работой и личной жизнью", - говорит Симоне Тибер (Simone Tieber). 25 лет назад немка из Дрездена перебралась в США. И через 10 лет она создала в Тампе собcтвенную фирму, занимающуюся графическим дизайном: "Я наслаждаюсь свободой. Могу позволить себе долгую паузу в рабочий день. Могу наслаждаться солнцем или в обеденное время поехать на пляж".

На пляже во Флориде

С ней согласен и предприниматель из Швейцарии Петер Доблер: "Сейчас середина апреля, мы сидим в парке под открытым небом. На улице плюс 24 - непривычно холодно для этого времени года. Если бы была обычная температура, мы бы вышли в залив на корабле".

Но не только климат привел сюда в свое время основателя фирмы, оказывающей консультационные услуги: "Каждая фирма в Кремниевой долине ориентируется на конкретного клиента. В Тампе другие правила - клиентом фирмы является другая фирма".

Тампа: из города пенсионеров в магнит для миллионеров

Эксперты, наблюдающие за развитием рынка труда, уже давно констатируют новую тенденцию - стремление к стандартам качества жизни, к ее высокому уровню. Тампа, население которой не превышает 350 тысяч человек, увидела в этом собственный шанс. Город во Флориде, ранее известный как место, любимое пенсионерами, сейчас притягивает к себе все больше молодых людей. По некоторым оценкам, через два года доля жителей Тампы в возрасте от 18 до 35 лет может составить 50 процентов от общего числа трудоспособных горожан.

"Мне с самого начала было ясно, если нам не удастся превратить наш город в место, где хотели бы жить представители молодого поколения, мы станем городком третьего, а то и четвертого сорта", - делится мэр Тампы Боб Бэкхорн. Он считает своей основной задачей сделать город привлекательным для молодых предпринимателей.

"У меня не так много времени, - говорит мэр и показывает висящие на стене часы, которые ведут обратный отсчет - инновационно, в стиле Тампы. - Еще 369 дней, 8 часов, 44 минуты и 35 секунд осталось до того момента, когда Тампа превратится в город, куда будет приезжать самая талантливая молодежь в поисках работы будущего".

Инвесторы делают ставку на Флориду

Между тем штат Флорида становится все более привлекательным для инвесторов. Миллиардер Джефф Виник (владелец хоккейной команды "Тампа-Бэй Лайтнинг") вместе с инвестфирмой, основанной Биллом Гейтсом, уже купил значительную часть недвижимости в центре Тампы. Там он хочет открыть современные офисы, создать условия для проведения досуга и таким образом поспособствовать развитию города.

"Через пять лет вы не узнаете этот город, - заверил Виник, выступая на конференции, посвященной инновационным технологиям. - Мы создадим неповторимый бизнес-климат, который сделает Тампу отличным местом для ведения бизнеса и создания фирм".

Флориан Райке уверен, что ему не придется жалеть о том, что он выбрал Флориду, а не Калифорнию. Цель Райке - сделать его фирму, в которой сейчас 35 сотрудников, новым Facebook или Google. "Кто знает, может уже в ближайшем будущем и Тампа станет Кремниевой долиной", - заключает предприниматель из Германии и лукаво подмигивает.

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