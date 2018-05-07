Брюссель разрешил концерну ArcelorMittal приобрести итальянскую Ilva

Европейская комиссия дала согласие на поглощение итальянского производителя стали Ilva международным концерном ArcelorMittal. Данная сделка не окажет негативного влияния "на европейскую промышленность, занятых в ней миллионы сотрудников и потребителей", заявила в понедельник, 7 мая, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

Вместе с тем для совершения сделки базирующийся в Люксембурге металлургический гигант должен выполнить ряд условий, сообщило брюссельское ведомство. Чтобы развеять сомнения в ведении недобросовестной конкурентной борьбы, крупнейшему в мире производителю стали придется отказаться от ряда направлений бизнеса, указывается в заявлении.

ArcelorMittal придется продать некоторые заводы

По словам руководство ArcelorMittal обязалось продать несколько сталелитейных заводов, в частности, в Бельгии, Чехии и Румынии. При этом данные сделки должны быть также одобрены Еврокомиссией. "Продажа завода покупателю, который после этого его закроет, не будет приемлемым решением", - подчеркнула Вестагер.

Власти Италии в 2017 году дали свое согласие на предложение ArcelorMittal по приобретению Ilva за 1,8 миллиарда евро. Сталелитейная промышленность является одной из ключевых отраслей в ЕС. По данным Еврокомиссии, в ней заняты около 360 тысяч человек.

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