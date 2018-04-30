Британского миллиардера заподозрили в работе на разведку РФ

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер "связан с российской разведкой", заявил во вторник, 1 мая, депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили.

Поэтому Чандлер был "объектом интереса" французской разведки с 2002 года, сказал Сили, выступая в палате общин. Это следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил политик.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. В них также фигурирует брат Кристофера - Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку "контрразведка", отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

Legatum Institute называет обвинения "полным нонсенсом"

В Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали "полной чепухой".

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за "Брекзит", в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза. В парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по "Брекзиту".

Чандлеры и "Газпром"

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, Братья Кристофер и Ричард Чандлеры в середине 1990-х годов вложились в "Газпром". В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по размеру акционером"Газпрома" с порядка 5 процентами акций.

В 2004 году, заявив, что они высоко оценивают усилия Алексея Миллера по повышению эффективности "Газпрома", Чандлеры стали избавляться от акций компании.

Смотрите также:

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Британцы купят меньше немецких авто В Великобританию до сих пор отправлялся каждый пятый экспортируемый из Германии автомобиль. Особенно важным рынком сбыта она была для BMW: баварский автостроитель продавал здесь 10 процентов своей продукции. Вероятное введение в ходе Brexit импортных пошлин приведет к удорожанию немецких машин, слабый фунт стерлингов еще больше снизит их ценовую конкурентоспособность.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Новые шансы для товаров Made in UK Чтобы поддержать отечественных производителей, Лондон может прибегнуть к девальвации фунта и снижению корпоративных налогов. От этого выиграют немецкие фирмы с британскими заводами. BMW, к примеру, принадлежит фабрика по производству Mini. Эта культовая малолитражка - любимый автомобиль не менее культового комедийного персонажа Мистера Бина. Спрос на эту машину после Brexit возрастет.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Машиностроителей беспокоит сбыт Для такой ключевой отрасли немецкой экономики, как машиностроение, Великобритания до сих пор была после США, Китая и Франции четвертым по значению рынком сбыта. Brexit перекроет (по меньшей мере на какое-то время) беспошлинный доступ к нему. Спрос на продукцию из Германии, в том числе на ветрогенераторы для многочисленных морских ветропарков у британских берегов, может заметно снизиться.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Франкфурт ждет банкиров из Лондона Франкфурту-на-Майне Brexit сулит большую выгоду: новые рабочие места, высокий спрос на офисную и жилую недвижимость, рост покупательной способности в городе. Ведь многим банкирам, инвесторам и страховщикам, заинтересованным в едином рынке ЕС, придется из Лондона, где они работали до сих пор, перебраться на континент. Немалая часть из них, скорее всего, выберет финансовую столицу Германии.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Слияние бирж сорвано Brexit уже положил конец слиянию двух ключевых фондовых бирж Европы: франкфуртской Deutsche Börse и лондонской LSE. План размещения штаб-квартиры объединенной компании в Лондоне, который как финансовый центр окажется теперь за пределами единого рынка ЕС, заставил Брюссель 29 марта запретить сделку. Ее срыв подрывает усилия Франкфуртской биржи по укреплению своей глобальной роли.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Британские туристы останутся дома Британцы - одни из самых активных туристов в Европе. Но если Brexit ослабит их экономику и валюту, то многим поездки к теплым морям окажутся не по карману. Это порадует немецких отпускников, потому что на курортах будет меньше конкуренции за лежаки у бассейна, но ударит по финансовым показателям туристического гиганта TUI, для которого британский выездной туризм чрезвычайно важен.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Туры в Лондон станут доступнее Чем ниже будет курс фунта, тем лучше для немецких туристов с евро в кармане. Ведь они обожают Лондон с его бесчисленными достопримечательностями и любят путешествовать по британской глубинке. Тем лучше и для растущего числа немецких родителей, которые мечтают отправить своих детей на учебу или хотя бы на языковые курсы в Англию.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Где деньги, там и наука Благодаря членству в ЕС Великобритания получала из Брюсселя значительные средства на научные исследования. Brexit может подорвать финансирование фундаментальной науки, и тогда многим ученым, приехавшим в Англию со всего мира, придется, возможно, перебираться в лаборатории и институты других стран. От этой "утечки мозгов", наверняка, выиграет Германия, выделяющая все больше денег на науку.

Кто в Германии проиграет от Brexit, а кто выиграет Берлину не понравится "налоговый рай" Планы превратить Великобританию чуть ли не в "налоговый рай" для бизнеса не понравятся канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и ее министру финансов Вольфгангу Шойбле. Они настаивают в ЕС на строгой финансовой дисциплине и сбалансированных бюджетах, а британцы хотят заманивать фирмы из Европы и со всей планеты крайне низкими налоговыми ставками, мирясь при этом с дефицитом бюджета и растущим госдолгом. Автор: Андрей Гурков

