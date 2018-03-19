Британский парламент предлагает перенести ″Брекзит″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2018

Комитет по "Брекзит" в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым центральным вопросам - таким как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, представленного в воскресенье, 18 марта.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены к октябрю 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе. Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, кончается 29 марта 2019 года.

Как отмечает агентство AFP, комитет по "Брекзит" состоит по большей части из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по "Брекзит" находятся сейчас в "критической стадии". Если правительство в Лондоне не предложит "реального" плана решения "ирландского" вопроса, переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Евросовета Дональд Туск.

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