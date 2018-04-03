Британские эксперты не устанавливали происхождение "Новичка"

Определение страны происхождения вещества, которым был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль не входило в задачи британских военных химиков. Об этом во вторник, 3 апреля, заявил глава британской военной научно-технологической лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, отравляющее вещество было однозначно опознано в лаборатории как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". "Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул глава лаборатории. В то же время, по словам Эйткенхеда, изготовление этого яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.

Джонсону уверен, что яд российский

Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Порт-Дауна" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

Правительство Великобритании неоднократно указывало на Россию как на страну, где был произведен яд, использованный в покушении на бывшего двойного агента и его дочь. "Россия либо несет прямую ответственность за атаку, либо допустила попадание яда не в те руки", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

ОЗХО соберется в среду

Делу Скрипаля посвящено специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое проходит в среду, 4 апреля, в Гааге. Лондон предоставил экспертам ОЗХО доступ к отравляющему веществу, однако не ясно, будут ли на заседании озвучены результаты экспертизы.

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