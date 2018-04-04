Британские спецслужбы нашли источник "Новичка"

Британские спецслужбы полагают, что им удалось установить местонахождение секретной российской лаборатории, в которой был произведен газ" Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает в четверг, 5 апреля, лондонская газета The Times со ссылкой на источники в структурах, занимающихся обеспечением безопасности.

По словам собеседников издания, спецслужбам удалось идентифицировать источник "Новичка" с помощью научного анализа и разведданных в первые дни после покушения на Скрипаля и его дочь. Источники также отметили, что Великобритания знала о существовании этой секретной лаборатории и до покушения 4 марта. "Мы были практически уверены, что этот газ, скорее всего, произведен в России", - сказал один из собеседников.

Источники The Times отмечают, что они не могут гарантировать правильность своих выводов на сто процентов, однако почти не сомневаются в том, что "Новичок" для покушения на Скрипаля был произведен именно в этой российской лаборатории. Они также полагают, что российские специалисты проводили в данной лаборатории испытания, чтобы определить, можно ли использовать "Новичок" для убийств.

Ранее британские эксперты заявили, что они идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, как "нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество "Новичок". Они, однако, не установили страну, где этот яд был произведен, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

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