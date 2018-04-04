Британские спецслужбы нашли источник "Новичка"

Британские спецслужбы полагают, что им удалось установить местонахождение секретной российской лаборатории, в которой был произведен газ" Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает в четверг, 5 апреля, лондонская газета The Times со ссылкой на источники в структурах, занимающихся обеспечением безопасности.
По словам собеседников издания, спецслужбам удалось идентифицировать источник "Новичка" с помощью научного анализа и разведданных в первые дни после покушения на Скрипаля и его дочь. Источники также отметили, что Великобритания знала о существовании этой секретной лаборатории и до покушения 4 марта. "Мы были практически уверены, что этот газ, скорее всего, произведен в России", - сказал один из собеседников.
Источники The Times отмечают, что они не могут гарантировать правильность своих выводов на сто процентов, однако почти не сомневаются в том, что "Новичок" для покушения на Скрипаля был произведен именно в этой российской лаборатории. Они также полагают, что российские специалисты проводили в данной лаборатории испытания, чтобы определить, можно ли использовать "Новичок" для убийств.
Ранее британские эксперты заявили, что они идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, как "нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество "Новичок". Они, однако, не установили страну, где этот яд был произведен, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.
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В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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В больнице в состоянии комы
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Атмосфера в Солсбери
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Здесь нашли жертв отравления
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Полицейские в защитных костюмах
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Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Тереза Мэй обвинила Россию
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Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов