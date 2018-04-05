 Британская разведка утверждает, что ″Новичок″ произвели под Саратовом | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом

База в Шиханах в Саратовской области является аналогом лаборатории "Портон-Даун", считают британские спецслужбы. Именно там и был произведен "Новичок", использованный для отравления Скрипалей, полагают они.

Британские солдаты в защитных костюмах

Британские солдаты в защитных костюмах

Британская разведка пришла к выводу, что яд "Новичок", использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области России. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников.

Как отмечает издание, на брифинге, который был организован для того, чтобы убедить союзников в виновности России, было сказано, что центр в Шиханах - это аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне. По словам представителей британской разведки, в Шиханах яд "Новичок" испытывался на протяжении последнего десятилетия на предмет эффективности его использования для убийств.

"Очень убедительная информация"

Запасы "Новичка" в Шиханах значительно меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя, сообщили британские разведчики. Именно этот факт привел их к выводу о том, что яд в Шиханах предназначался для убийств. Бывший командир британского полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон Гордон назвал приведенную на брифинге информацию очень убедительной. "Британская разведка ясно указывает на Россию и Шиханы. Нет сомнений в том, что русские сейчас заметают там следы", - сказал он.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Правильно ли действовал Лондон, сразу выславший российских дипломатов из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля и инициировавший эскалацию напряженности между Западом и Россией? Единого мнения в Германии нет. (05.04.2018)

Глава лаборатории "Портон-Даун" Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как "нервно-паралитический военный яд "Новичок". Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

"Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам", - подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование  чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:17

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России (05.04.2018)

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России (05.04.2018)  

Немцова.Интервью - Люк Хардинг: Отравление Скрипаля является политическим посланием России  

Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ - DW Новости  

Также по теме

Zhanna Nemtsova spricht mit Boris Johnson

Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей 05.04.2018

Глава МИД Великобритании Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок". Британские военные химики, однако, не подтвердили этого, сославшись на то, что это не входило в их задачи.

Nach dem Anschlag in Salisbury

Эксперты: к отравлению Скрипаля причастен специалист в области химии 02.04.2018

Следствие допускает, что ядом была обработана ручка входной двери в доме экс-агента. Подобная процедура требует специализированных знаний, считают эксперты.

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal -PK Russischer Botschafter Alexander Vladimirovich Yakovenko

Дело Скрипалей: Москва пытается перейти в контрнаступление 05.04.2018

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле.

Самые читаемые

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Представители РФ и Великобритании обменялись обвинениями в Совбезе ООН  

Эксперт из Оксфорда о "деле Скрипаля": Лондону придется открыть разведданные  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно