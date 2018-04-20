Братуха Трамп: как Россия влюбилась в американского президента

Дональд Трамп неожиданно быстро стал культурным феноменом - загорелый, самоуверенный, забавная прическа и красный галстук, лежащий на далеко не впалом животе. Самый могущественный человек планеты и одновременно человек-карикатура, словно сошедший со страниц комикса. На казалось бы далеком от американских дел кинофестивале goEast в немецком Висбадене Трамп стал героем сразу двух фильмов. Один из них называется "Наш новый президент". Его снял живущий в Нью-Йорке режиссер Максим Поздоровкин, и о нем стоит рассказать подробно.

Киселев плюс YouTube

"Наш новый президент" - фильм документальный, это коллаж из фрагментов новостных выпусков на российском телевидении и выложенного на YouTube народного творчества, посвященного Трампу. Те самые разошедшиеся на цитаты "фейки" о том, что в предвыборном штабе Клинтон день начинается с дорожки кокаина или о таинственных смертях ее политических противников, - все это на центральных российских каналах. Пещерная конспирология плюс фирменное "киселевское" нагнетание напряжения, саморазоблачительное и бесстыжее: "Да, мы – пропаганда. Но разве они лучше?"

С другой стороны - видеоблогеры из народа. Они выпивают за Трампа рюмку-другую, читают ему стихи, поют песни, поздравляют его на английском (иногда вполне неплохом). Отдельная категория - радующиеся за Трампа дети. "Трамп, братуха, поздравляю!" - кричит мальчик, демонстрируя имя нового президента на своем бицепсе. "Нашего нового президента", - добавляет режиссер.

Как работает пропаганда

Месседж защитившего в Гарварде диссертацию по советской пропаганде Поздоровкина ясен: посмотрите, как работает дьявольская киселевская машина. По телевизору говорят чушь о том, что Клинтон прокляла алтайская мумия, а Трамп - лучший друг России. И, посмотрев все это, потребители телевизионного контента выплескивают на YouTube непереваренные продукты своего подсознания."Исторически пропаганда представляла собой прицельный вброс дезинформации высокого качества. Но времена изменились", - считает режиссер.

По его словам, сегодняшняя пропаганда - это постоянный поток ложной информации любого качества, направленная со всех сторон информационная атака. Главное: ее должно быть много. "Тогда потребитель пропаганды, даже понимая, что его кормят "фейками", сдается, поднимает руки, говорит, что правды не найти и просто отключает свои аналитические способности", - объясняет Поздоровкин.

Ценен фильм, однако, не только анализом киселевских передач. Это еще и первая серьезная попытка рассказать о коротком, но страстном романе с Америкой, который переживала Россия на протяжении нескольких месяцев со дня неожиданного избрания Трампа. Страну, как показывает подборка Поздоровкина, охватила невиданная с конца восьмидесятых годов америкофилия.

Трамп на свиноферме

Глядя на то, как легко российские патриоты переходят на английский, чтобы поздравить "братуху Трампа", даже не верится в пресловутый антиамериканизм, столь пышно расцветающий сейчас. Американский народ – по-прежнему братский, а российская элита не только инвестирует в недвижимость в Майами, но и (как выяснилось несколько лет назад из ролика с Дмитрием Медведевым на встрече выпускников) лихо отплясывает под песню "Американ бой, уеду с тобой". Как только любить Америку, пусть даже в лице карикатурного президента-миллиардера, дозволяется официально, жителей России не удержать. И искренности в этом куда больше, чем в угрозах Киселева стереть Америку в "радиоактивный пепел".

Кадр из фильма "Чудо"

Второе появление Трампа на экране в Висбадене состоялось в литовском фильме режиссера Эгле Вертялите "Чудо", действие в котором, как ни странно, происходит в литовской провинции в начале 1990-х годов. Погибающая, поскольку не вписавшаяся в новую экономическую реальность, колхозная свиноферма... Ее директор Ирена (выдающаяся роль Эгле Милкулинете) разрывается между спасением гибнущего производства и мужем-алкоголиком. И вот в этой глуши появляется Он - американец на "кадиллаке", будто приехавший с конкурса двойников Трампа, самоуверенный, энергичный, с непременным красным галстуком. Обещает спасти ферму, соблазняет, вселяет во всех надежду.

Дело не в том, что он обманет, и ферма будет разрушена, но даже в этом фильме двойник Трампа - не отрицательный герой. Трамп здесь - прежде всего, проекция собственных страхов и собственных надежд. Братуха Трамп у каждого народа свой.

Смотрите также: