 Бразильская капоэйра на фоне немецкого фахверка | Кадр дня | DW | 23.04.2018
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Кадр за кадром

Бразильская капоэйра на фоне немецкого фахверка

Наступили погожие дни - время тренироваться под открытым небом, как это сделал мастер бразильского боевого искусства Формандо Шок из города Швебиш-Халль в прошлое воскресенье.

Швебиш-Халль

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  • Хеппенхайм

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  • Мюнхен

    Немецкая весна - 2018

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    Автор: Максим Нелюбин


Японская весна в немецком Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

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