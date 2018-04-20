Бразильская капоэйра на фоне немецкого фахверка

Наступили погожие дни - время тренироваться под открытым небом, как это сделал мастер бразильского боевого искусства Формандо Шок из города Швебиш-Халль в прошлое воскресенье.
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