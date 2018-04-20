Бразильская капоэйра на фоне немецкого фахверка

Немецкая весна - 2018

От гуся - к "гусиным цветочкам" (Gänseblümchen), то есть - маргариткам. Эти растут перед православным храмом в Дармштадте. Он был построен здесь по желанию Николая II и его супруги Александры Федоровны - урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.