Борьба против сахара: 100 страниц обвинений в адрес Coca-Cola

Дискаунтер Lidl сообщает, что намерен снизить содержание сахара в выпускаемых по его заказу безалкогольных напитках и в выпечке, министр питания и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) отвергает идею налога на сахар, а вместо этого предлагает усиленно пропагандировать здоровую пищу. Ее предшественница на этом посту от ныне оппозиционной Партии "Союз-90/"зеленые" Ренате Кюнаст (Renate Künast) призывает правительство "наконец-то дать по рукам пищевой промышленности", представитель немецкого филиала американской компании Coca-Cola напоминает, что она давно уже с успехом выпускает классические лимонады в варианте без сахара…

Неправительственная организация добилась цели

Поток всех этих сообщений и заявлений стал реакцией на представленный в Берлине 4 апреля доклад организации Foodwatch под названием "Coca-Cola-Report". В этом 100-страничном исследовании утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной" маркетинговой и лоббистской деятельности несет "решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа", а также способствует другим недугам, среди которых: кариес зубов, сердечно-сосудистые заболевания, подагра.

На презентации Foodwatch показала, сколько сахара содержится в разных лимонадах фирмы Coca-Cola

Foodwatch, созданная в 2002 году в Берлине бывшим многолетним исполнительным директором сначала немецкой, а затем международной организации Greenpeace Тило Боде (Thilo Bode), занимается защитой прав потребителей и специализируется на теме качества и безопасности продуктов питания. Цель доклада и его презентации на пресс-конференции в столице явно состояла в том, чтобы дать свежий импульс уже достаточно давно идущей в Германии борьбе против чрезмерного употребления сахара, особенно среди детей и молодежи, и привлечь к этой теме внимание нового правительства ФРГ.

Весьма бурная реакция немецких политических и деловых кругов показывает, что берлинская неправительственная организация своей цели достигла: после публикации ее доклада в стране, судя по всему, начинается новый виток борьбы за здоровый образ жизни и, конкретно, против злоупотребления сахаром и особенно сахаросодержащими безалкогольными напитками. Ведь по их потреблению Германия - один из мировых лидеров (почти 84 литра на душу населения в год).

Параллели между сигаретами и лимонадом

В фотомонтаже на обложке исследования используется многолетняя реклама сигарет "Мальборо", только в данном случае ковбой не курит, а пьет Coca-Cola. Намек более чем прозрачный: сладкие лимонады так же вредны, как табачные изделия. "Жидкими возбудителями болезней" называет их автор доклада Оливер Хуицинга (Oliver Huizinga), возглавляющий в Foodwatch отдел исследований и кампаний. Его обвинения в адрес корпорации Coca-Cola сводятся к следующим пунктам.

Мальчики в возрасте от 12 до 17 лет - особенно важная целевая группа для рекламы Coca-Cola

Доминируя на мировом и, с большим отрывом, на немецком рынке газированных сахаросодержащих "прохладительных напитков", корпорация, действуя в интересах своих акционеров, сознательно делает ставку на эту вредную для здоровья продукцию, а не на полезную минеральную воду, поскольку лимонады обеспечивают несравнимо более высокую норму прибыли.

В условиях, когда потребление сладких газированных напитков начало снижаться ("дискуссия последних лет о здоровом образе жизни дает о себе знать", констатирует автор), компания Coca-Cola существенно увеличила расходы на маркетинг. При этом она делает ставку не только на классическую рекламу, особенно телевизионную, но и на спонсирование спорта, в частности, сборной Германии по футболу.

Обвинение в целенаправленной рекламе для детей и подростков

Foodwatch считает, что тем самым Coca-Cola сознательно злоупотребляет доверием детей, стремящихся во всем походить на своих любимых футболистов, и целенаправленно прививает им вредные привычки. Причем особенно подвержены такому влиянию мальчики, указывает автор доклада. Согласно научным исследованиям, в Германии мальчики в возрасте от 12 до 17 лет выпивают в среднем почти пол-литра сладких напитков в день, около 3,5 литра в неделю, тогда как врачи рекомендуют в этом возрасте еженедельно максимально 240 миллилитров, что примерно в 15 раз меньше.

Рекламная кампания Coca-Cola 2016 года с портретами футболистов сборной Германии

О нацеленности маркетинговой стратегии Coca-Cola именно на детей и подростков свидетельствует, по мнению Foodwatch, экспансия компании в социальных сетях и на чрезвычайно популярном у немецких школьников видеоканале YouTube. Там она активно сотрудничает с многочисленными известными ютуберами (видеоблогерами). Поэтому одно из первейших требований организации: положить конец подобному маркетингу в YouTube и Instagram с помощью инфлюенсеров (влиятельных фигур).

Foodwatch обвиняет Coca-Cola также в агрессивной лоббисткой деятельности, направленной, в частности, на противодействие по всему миру введению налогов на сладкие напитки. Со ссылкой на проведенное в 2015 году расследование американской газеты The New York Times, организация напрямую обвиняет Coca-Cola в том, что та "покупает" ученых, чтобы те публиковали выгодные ей исследования.

Налог на сахар или маркировка "светофором"?

В конце доклада Foodwatch подробно описывает возможные стратегии борьбы против сахаросодержащих напитков и формулирует 5 требований к властям ФРГ. Это отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на овощи и фрукты, чтобы удешевить их, введение маркировки в виде "светофора", где красным цветом обозначались бы продукты питания с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли, это ограничение ориентированной на детей рекламы вредных продуктов питания и введение по примеру Великобритании налога на сладкие напитки.

Пятое требование адресовано не правительству страны, а властям федеральных земель: сделать обязательными рекомендованные учеными минимальные стандарты питания в детсадах и школах.

Foodwatch обнародовала свой доклад за два дня до вступления в силу 6 апреля в Великобритании налога на напитки с добавлением сахара. Однако призыву организации последовать примеру этой страны, а также таких государств, как Бельгия, Мексика, Португалия, Франция или Эстония, правительство Германии, судя по реакции Юлии Клёкнер, не собирается. Министр полагает, что налог на сахар не решит более общую проблему неправильного питания - тут нужен комплексный подход и активная просветительская работа.

Против налога высказался и сопредседатель Партии Союз-90/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck). Он поддерживает идею обязательной маркировки продуктов питания в виде "светофора". За такое решение выступает и другая оппозиционная сила - Левая партия. Юлия Клёкнер, представляющая в правительстве партию ХДС, похоже, особо не возражает. Так что вполне может быть, что одним из конкретных результатов доклада Foodwatch станет введение в Германии системы наглядного оповещения покупателей о слишком сладких, жирных или соленых продуктах питания.

Другим результатом, видимо, станут добровольные меры немецких сетей супермаркетов и производителей. Наряду с дискаунтером Lidl о снижении в этом году содержания сахара в выпускаемых по его заказу продуктах питания объявил торговый концерн Rewe - речь идет примерно о 100 наименованиях. Компания Eckes-Granini обещает до 2020 года на 10 процентов снизить долю добавляемого сахара в производимых ею безалкогольных напитках.

Да и сама корпорация Coca-Cola заявила, что она "готова к любой конструктивной дискуссии". В Великобритании в преддверии введения налога на сахар практически все крупные производители лимонада уже сократили содержание в нем сахара.

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