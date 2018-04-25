Борьба за спасение Земли ведется из космоса

Когда Юрий Гагарин, первый человек, которому удалось покинуть пределы атмосферы, посмотрел на Землю из космоса, его мировоззрение изменилось раз и навсегда. "Я впервые увидел, как прекрасна наша планета, - сказал Гагарин, вернувшись на Землю. - Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее".

С тех пор астронавты, побывавшие в космосе, много раз говорили о возникающем желании защитить Землю, которая внезапно казалась такой крошечной, хрупкой и одинокой во Вселенной. Совсем недавно американский астронавт Скотт Келли признался, что, увидев, как наша планета выглядит из космоса, становишься "активным защитником окружающей среды". По словам Келли, рассматривая Землю с Международной космической станции (МКС), он заметил, что в некоторых местах она затянута густым облаком газов.

Новые перспективы борьбы с изменениями климата

Сегодня взгляд на Землю из космоса не просто меняет наши отношения с планетой на концептуальном уровне, а помогает разрабатывать решения для ее защиты. Более 100 ученых собрались в середине апреля в Кельне на климатической конференции, организованной Немецким аэрокосмическим центром (DLR), чтобы обсудить, как космические исследования могут помочь лучше понять изменения климата и адаптироваться к ним. "Земля больна, и мы должны контролировать ее состояние. Лучше всего это делать с помощью спутников", - заявил на конференции Морис Боржо, руководитель отдела науки и технологий будущего в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Юрий Гагарин увидел из космоса всю незащищенность Земли

Ученые-климатологи собирают и анализируют данные, поступающие с десятков спутников наблюдения за Землей, опоясывающих нашу планету. С помощью спутников можно следить за таянием льдов и повышением уровня моря, наблюдать за увеличением площади пустынь и даже заблаговременно предупреждать о стихийных бедствиях, таких, как ураганы и наводнения.

Эти наблюдения имеют решающее значение для борьбы с изменением климата, говорит Хуан Карлос Вильягран де Леон, возглавляющий боннское отделение Программы космической информации ООН для борьбы со стихийными бедствиями и чрезвычайного реагирования (UN-SPIDER). "Космос дает нам возможность глобально взглянуть на глобальные процессы, которые мы не можем проанализировать, проводя изолированные измерения, - рассказывает Вильягран де Леон в интервью DW. - Одним из основных вопросов является повышение уровня моря. С помощью спутников мы можем сравнивать процессы, происходящие в разных регионах мира".

Марсианский ландшафт: снимки, сделанные зондом Mars Pathfinder

Большинство данных, полученных со спутников, находятся в открытом доступе и ими бесплатно могут пользоваться правительства всех стран мира. ООН надеется, что эта информация побудит глав государств и правительств увеличить взносы в рамках Парижского климатического соглашения, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Только если у вас есть факты, вы знаете, что нужно изменить, подчеркивает Вильягран де Леон.

В поисках следов СО2

Вскоре с помощью спутников можно будет анализировать не только последствия изменения климата, но и его причины. В настоящее время ученые не могут точно оценить ни скорость, с которой мы загрязняем атмосферу парниковыми газами, ни место их выделения. Интенсивность выбросов углекислого газа отдельными странами рассчитывается с учетом использования энергии и добычи угля, нефти и других видов ископаемого топлива.

Космонавт Антон Шкаплеров с листьями салата, выращенными на МКС

Но, по словам ученых, не имея возможности независимо исследовать и проверять выбросы СО2, сложно определить, насколько человечество преуспело в уменьшении их количества. По словам ученых-климатологов, если мы хотим выполнить задачи, предусмотренные Парижским соглашением, необходимо контролировать уровень выбросов СО2.

Именно это и пытается сделать Европейское космическое агентство (ЕКА). С помощью спутников эксперты ЕКА хотят научиться определять количество парниковых газов, окружающих Землю, место их проникновения в атмосферу и даже местоположение источников их появления, таких, как крупные электростанции. Ученые, занимающиеся поиском следов СО2, смогут выявлять основных виновников загрязнения атмосферы и помогать правительствам определиться с задачами, решение которых необходимо для выполнения обязательств в борьбе с уменьшением объемов парниковых газов. Программу по наблюдению за выбросами СО2 Европейское космическое агентство планирует запустить в 2025 году.

Внеземное земледелие

Информация о загрязнении атмосферы - не единственный вклад, который космические агентства вносят в поддержание жизни на нашей планете. Недавно в рамках проекта, начатого с учетом перспективы возможного освоения Марса, астронавты вырастили в космосе овощи и при этом сделали открытие, которое может помочь человечеству выжить на Земле.

Изучая возможность растений развиваться в невесомости, астронавты установили, что в условиях космической станции растениям нужно значительно меньше воды, чем на Земле. Результаты исследования могут помочь фермерам уменьшить потребление воды, которая с повышением мировых температур и глобальным потеплением будет играть все более важную роль.

В начале апреля работающие на МКС космонавты собрали урожай красного салата-латука, выращенного в ходе эксперимента NASA "Вег". Часть урожая нужно было доставить на Землю. Остальной салат они могли съесть. "Было вкусно", - написал космонавт Антон Шкаплеров на своей странице в Instagram.

В открытом космосе, за пределами Земли даже самый обыкновенный салат становится чудом. Но до высадки первых колонистов на бесплодные, непригодные для жизни пустыни Марса еще далеко. А сейчас самое время прислушаться к ученым и сохранить нашу планету пригодной для жизни.

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Смотреть видео 02:56 Поделиться Как меняется Земля из-за потепления климата Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2mzgf Потепление климата: как меняется планета