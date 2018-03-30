Борьба антикоррупционеров в Украине: НАБУ и ГПУ против главы САП

Во вторник, 3 апреля, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий собирается на допрос в генеральную прокуратуру Украины (ГПУ). Допрашивать его будут в рамках криминального производства, открытого департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. На допрос его вызывают уже во второй раз. В пятницу, 30 марта, глава САП должен был явиться в ГПУ для отбора образцов голоса для экспертизы. Но Холодницкий тогда не пришел. "Потому что, я узнал о моем вызове на допрос из СМИ", - сказал он на брифинге 30 марта.

Атака с двух флангов

В этот же день несколькими часами ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник практически одновременно заявили о требовании освободить от должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Юрий Луценко сообщил, что обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с просьбой рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Юрий Луценко

"В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ, по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями генерального прокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", - написал Луценко на своей официальной странице в Facebook.

Практически одновременно с заявлением Луценко на сайте украинского издания "Зеркало недели" вышло большое интервью с директором НАБУ Артемом Сытником, в котором он рассказал, как НАБУ установило "жучки" в кабинетному аквариуме Назара Холодницкого и месяц прослушивало его разговоры.

Сытник обвиняет своего коллегу по антикоррупционной борьбе, в частности, в "сливе" информации и давлении на подчиненных прокуроров. "Во-первых, речь идет о сливе информации о запланированных обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенные должностные лица для принятия ими определенных решений", - утверждает директор НАБУ. Он рассказал также, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся доказательства давления на суд для принятия незаконных решений, в частности, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у "лица, являющегося другом Холодницкого". Кроме того, по словам Сытника, зафиксировано как Холодницкий подстрекал свидетеля к даче ложных показаний.

Холодницкий хочет публичности

Сам Назар Холодницкий все обвинения отверг и заверил, что не боится своего увольнения. Он показал заявление об увольнении, которое, по его словам, было написано еще 2 декабря 2015 года, когда он был назначен на должность руководителя САП.

Назар Холодницкий показывает свое заявление об увольнении

"Я отставки, увольнения не боюсь. Я переживаю, что будет дальше с антикоррупционной борьбой", - сказал Холодницкий на своем брифинге, отметив, что в случае увольнения руководителя САП, антикоррупционной прокуратурой будет фактически руководить генпрокурор Юрий Луценко.

Холодницкий отмечает, что еще не видел дисциплинарную жалобу, которую на него написали генпрокурор и директор НАБУ, однако желает ее обнародования вместе со всеми записями, сделанными в его кабинете, а не вырванные из контекста его фразы. "Я буду настаивать на публичном рассмотрении этой жалобы и обещаю ответить на каждое слово", - пообещал руководитель САП.

При этом он не исключает, что услышать там можно будет и нецензурное общение, в том числе и с подчиненными, при обсуждении каких-то производств. "Но, извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно. Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - отметил Холодницкий.

Дальше будет

Он подозревает, что ГПУ и НАБУ согласовали свою позицию в отношении него. "Интервью (Артема Сытника с обвинениями в адрес Холодницкого. - Ред.) стало сюрпризом, потому что оно появилось через 15 минут после огласки информации о том, что пошла жалоба на КДКП ... То есть видно, что оно готовилось заранее", - считает антикоррупционный прокурор.

При этом Холодницкий заявил, что ему также предлагали работать против НАБУ, но он не согласился, в отличие от ведомства Сытника. Вместе с тем, на вопрос журналистов, кто именно предлагал ему работать против НАБУ, Холодницкий не уточнил. "Работаем. Дальше будет видно", - подытожил руководитель САП.

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