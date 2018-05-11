Борцы за свободный интернет вновь вышли на улицы Москвы

В воскресенье, 13 мая, в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг "За свободный интернет", организованный партией ПАРНАС, движением "Открытая Россия", Пиратской партией и другими объединениями оппозиционной направленности.

Дмитрий Богатов: не только Telegram

На митинге было, по оценкам DW, двух до трех тысяч человек, "Белый счетчик" насчитал 2400. Это почти вчетверо меньше, чем две недели назад, 30 апреля, когда митинг в защиту Telegram в том же месте собрал около 10 тысяч участников. "Я пришла отчасти потому, что в прошлый раз не успела - застряла в пробке", - призналась DW лингвист Мария Рубинштейн. "Очень жаль, что людей меньше, чем могло бы быть. Такое ощущение, что мало кто верит в успех этого безнадежного дела. Я, честно говоря, тоже не верю, что удастся чего-то добиться, но считаю, что прийти и высказать свое мнение стоит".

Одной из ведущих мероприятия была Татьяна Федорова, жена математика Дмитрия Богатова, который находится под следствием по делу об экстремизме. Через выходной узел Tor, который Богатов установил на своем домашнем компьютере, неизвестные люди опубликовали призывы к массовым беспорядкам. Следователи решили, что эти призывы написал сам Богатов. После трех месяцев в СИЗО и полугода домашнего ареста имя Богатова стало символом цифровых репрессий в РФ. Под давлением общественности суд отпустил его под подписку о невыезде, на митинге 13 мая математик был одним из первых спикеров. Собравшиеся приветствовали его овациями.

Дмитрий Богатов

А он между тем переключил внимание публики с блокировки Telegram на другие проблемы: "Кто здесь пользуется своим правом передвижения на Камчатку? - спросил Богатов у публики? - Никто? А если у вас отнять это право? Мы должны понимать, что каждое право, даже то, которым мы не пользуемся - это обязанность государства! Никогда не говорите, что чужие права - это не ваше дело…" Дмитрий обратил внимание на то, что среди митингующих находится фигурант "Болотного дела" Владимир Акименков, который собирает средства на поддержку политзаключенных. Призыв на демонстрантов подействовал - Акименков сказал DW, что на этот раз пожертвования крупнее, чем 30 апреля, когда он тоже собирал деньги, но об этом не было объявлено с трибуны.

Все цвета, кроме желтого

На митинге также выступали политики Михаил Касьянов (ПАРНАС), Сергей Митрохин и Эмилия Слабунова ("Яблоко"), Андрей Пивоваров ("Открытая Россия"), правозащитник Лев Пономарев, журналист Иван Засурский. В толпе были видны флаги ПАРНАС, движения "Демократический выбор", Пиратской партии, "Яблока". Не было только символики "Открытой России". Как рассказала DW представитель движения Татьяна Усманова, полиция не разрешила пронести на митинг желтые флаги со словом "Надоел": "Им сказали, что на митинге вообще не должно быть ничего желтого цвета, - возмущается Усманова. - Нам удалось тайком пронести только желтые стикеры - буквально, в трусах!"

Лера Котова

Участники скандировали: "Свободная Россия - свободный интернет", "Роскомпозор" "Долой власть чекистов", "Свободу политзаключенным". Тематика мероприятия оказалась в итоге несколько шире заявленного протеста против блокировок Роскомнадзора. Для москвички Леры Котовой, которая пришла на митинг с плакатом "Ваша свобода слегка напоминает смерть", в этом нет противоречия: "Мои требования шире, чем отмена блокировки Telegram, - говорит Лера. - Это лишь частный случай: запрещают ли интернет, задерживают ли кого-то на митинге или начинают пытать - для меня нет разницы, это все проявления того, как нарушаются права человека".

Примерно через полчаса после начала митинга стало известно о задержаниях - полиция увезла около 20 молодых людей, которые принялись скандировать националистические лозунги. Как сообщил сайт ОВД-инфо, это были представители организаций "Черный блок", "Нация и свобода" и "Ассоциация народного сопротивления". На других участников митинга задержания не распространились.

Сможет ли Роскомнадзор заблокировать Telegram?

Большая часть демонстрантов уверена, что реальной блокировки Telegram никогда не произойдет. "Это возможно только если запретить весь интернет по всей России", - убежден молодой человек по имени Андрей. Роскомнадзор, по его мнению, лишь имитирует угрозу. Тем не менее, в протесте молодой человек видит смысл: "Нужно показать этой моське, которая лает на слона, что она зажралась. Роскомнадзор отмывает на этих блокировках огромные деньги - хотя чиновники прекрасно понимают, что никакого смысла в них нет".

С этим мнением согласен школьник Георгий Ларин: "Я думаю, если Роскомнадзор продолжит блокировать IP-адреса крупных компаний, Павел Дуров будет использовать мелкие. И Telegram будет им за это платить". По мнению Георгия, Павел Дуров готов инвестировать средства в свой политический капитал: "Да, это дорого, но Дуров хочет когда-нибудь опять вернуться в Россию и стать здесь популярным человеком. Я думаю, он воспользуется своим авторитетом и пойдет в политику".

Инженер-программист Иван считает, что Дурову это выгодно и с точки зрения репутации на Западе: "Если он даст России зашифрованные данные, он потеряет надежность в глазах западных пользователей и партнеров". В то же время Иван, в отличие от большинства демонстрантов, допускает техническую возможность полной блокировки Telegram в России. "Telegram заблокировать реально, если будут "белые списки". Блокировка по "черным спискам" - это когда гражданам нельзя читать определенные ресурсы - например, сайт Навального, какие-то политические ресурсы, сайт с торговлей наркотиками, что угодно", - указал он. А блокировка по "белым спискам" - когда гражданам, наоборот, можно посещать только определенные ресурсы. "Если ввести для граждан только список разрешенных сайтов, то блокировка Telegram возможна. Но это вряд ли произойдет сейчас - на это может понадобиться, по меньшей мере, год", - объясняет программист.

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