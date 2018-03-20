 Борис Джонсон считает, что у Британии нет ссоры с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018
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Европа

Борис Джонсон считает, что у Британии нет ссоры с Россией

Дело Литвиненко и поведение Кремля, запутавшегося в версиях о "Новичке", заставляют думать о виновности Путина в отравлении Скрипаля, считает Борис Джонсон. Глава британского МИД дал интервью Жанне Немцовой.

Борис Джонсон

Борис Джонсон в беседе с Жанной Немцовой

В отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Путин и Кремль, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в  эксклюзивном интервьюпрограмме DW "Немцова.Интервью", которое полностью будет опубликовано во вторник, 20 марта.

Контекст

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"Я думаю, что очень важно показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией", - заявил он, добавив, что считает ответственным за это преступление Владимира Путина.

По словам Джонсона, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля. "Мы не получили ответа (об отравляющем веществе "Новичок" - Ред.). Только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - заявил он.

Кремлю следует определиться с версией о существовании "Новичка", считает глава британского МИДа. "В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - сообщил он.

Джонсон также отметил возросшую международную солидарность и более глубокое понимание "того поведения, которое отличает Россию в последние годы". Это, по его словам, отличает дело Скрипаля от истории с убийством Александра Литвиненко. Как указал глава европейского внешнеполитического ведомства, "за общим столом с лидерами других европейских стран в Брюсселе не нашлось практически никого, кто прямо или косвенно не столкнулся с таким враждебным поведением или подрывной активностью" России.  

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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