Борис Джонсон объяснил мотивы действий Путина | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2018

Глава МИД Великобритании рассказал о роли Кремля в отравлении Скрипаля и сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в "третьем рейхе".
Глава британского МИД Борис Джонсон убежден, что президент РФ Владимир Путин "доставляет неприятности" своим партнерам на международной арене, поскольку осознает, что "Россия проиграла" в гонке, в которую втянулась после крушения Советского Союза. Об этом министр заявил в среду, 21 марта, во время выступления перед членами британского парламентского комитета по иностранным делам.
"Его (Путина. - Ред.) главная аудитория - это не мы, а население внутри страны, которое, видя эти унижения, хочет вновь ощущать величие России", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании, добавив, что не считает состоявшиеся 18 марта выборы в РФ "честными и справедливыми".
"Путин послал сигнал перебежчикам"
Обращаясь к депутатам, Борис Джонсон вновь высказал мнение, что Кремль стоял за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Президент Путин... хотел послать потенциальным перебежчикам сигнал", что "подобное произойдет с каждым, кто поддерживает страну с отличными от их государства ценностями", и что в аналогичной ситуации "можно ожидать убийства", уверен глава МИД.
При этом Джонсон полагает, что Великобритания была выбрана площадкой для подобной атаки, поскольку "у нее есть определенный набор ценностей", потому что "она верит в свободу, демократию и верховенство закона" и "неоднократно критиковала Россию за нарушение этих ценностей".
ЧМ-2018 и Олимпиада в Третьем рейхе
Говоря о чемпионате мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, Джонсон выразил уверенность, что Путин намерен использовать это мероприятие в пропагандистских целях - так же, как лидер нацистской Германии Адольф "Гитлер сделал это с Олимпиадой 1936 года".
Политик добавил, что число британских болельщиков, обратившихся за получением визы для попадания на ЧМ-2018 - на три четверти меньше посетивших предыдущее мировое первенство. Сейчас данный показатель составляет 24 тыс., тогда как в 2014 году речь шла о 94 тыс. болельщиков. При этом он добавил, что британские власти "не склонны активно отговаривать людей от поездки". Кроме того, Джонсон обратил внимание на то, что Россия выдворила из страны британского чиновника, отвечавшего за обеспечение безопасности английских фанатов на ЧМ. "Невозможно представить себе что-либо более контрпродуктивное", - добавил он.
МИД РФ: "Джонсон отравлен ядом злобы"
В российском МИД отреагировали на слова британского министра, сравнившего Путина и Гитлера. "Очевидно, что он (Джонсон - Ред.) отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", - написала директор департамента информации и печати Мария Захарова в Facebook. Она напомнила о том, что Джонсон представляет руководство ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира.
Ранее в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" Джонсон заявил, что Москве следует определиться с версией о существовании нервно-паралитического вещества "Новичок". "В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - отметил он.
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