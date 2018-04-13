Бонн вновь стал самым японским городом Германии

По историческим местам Бонна

Первый зал

Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.