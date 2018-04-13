Бонн вновь стал самым японским городом Германии

Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев.
Бонн - немецкая столица японской вишни. В середине 1980-х годов сакурами здесь засадили целые улицы. Так они выглядят в эти апрельские дни. Во время цветения сакуры посмотреть на эту красоту в Бонн приезжают туристы со всего мира.
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Прогулка по Бонну
Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.
25 лет назад, 20 июня 1991 года, бундестаг принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин. Правительство переехало, но здания остались. Среди них - канцлерское бунгало.
Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.
19 апреля 2017 года исполняется 50 лет со дня смерти первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Совершим прогулку по местам Бонна, связанным с историей ФРГ.