 Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в центре Берлина | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2018
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Германия

Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в центре Берлина

В Берлине был закрыт главный вокзал, а также эвакуированы 10 тысяч жителей и несколько министерств. Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны был успешно обезврежен в центре столицы.

Во время работ по обезвреживанию бомбы в Берлине

Во время работ по обезвреживанию бомбы в Берлине

Саперы в пятницу, 20 апреля, обезвредили обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования вокзал и близлежащие строения были закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал был закрыт начиная с 10 утра по местному времени. Работы по обезвреживанию бомбы начались в 11.30, в 13.30 появилось сообщение об успешном завершении операции. Пассажирам в этом время предлагалось воспользоваться другими вокзалами столицы.

Контекст

Принято считать, что на авиабазе в Бюхеле расположены последние американские атомные бомбы на территории ФРГ. DW узнала, какая судьба ждет ядерный арсенал США в Европе в будущем. (05.08.2015)

Бомбу весом в 1,8 тонны обнаружила полторы недели назад в саду своего дома семья, проживающая в центре Падерборна. При эвакуации и обезвреживании задействованы более 1000 специалистов. (08.04.2018)

Главный вокзал Берлина ежедневно пропускает около 300 тысяч посетителей и пассажиров. "Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер (Friedemann Keßler).

Эвакуируют 10 тысяч местных жителей

Утром в пятницу власти города провели эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы. Тем, кто не смог самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предлагали отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронула и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.

Аэропорты продолжат работу

При этом ограничения не затронули воздушное сообщение в Берлине. Изначально руководство аэропорта Тегель собиралось запретить взлеты и посадки на время разминирования бомбы, однако позже оно отказалось от своего намерения.

В Германии в последнее время часто находят крупные бомбы, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. Так, всего две недели назад в Падерборне в связи с разминированием неразорвавшегося снаряда эвакуировали около 26 тысяч человек. 

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  • Экспозиция в бункере на станции метро Гезундбруннен

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    В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Находится он на станции метро "Гезундбруннен", а создан был почти 20 лет назад обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    В самом обществе состоит около 500 человек. Благодаря их усилиям в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали достопримечательностями для туристов и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов. На фотографии - зажигательные бомбы.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем много чего сохранилось, в том числе, нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    "Темные миры" под Берлином

    Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы.

    Автор: Максим Нелюбин


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Атомная бомба в берлинском подвале (13.10.2016)

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"Темные миры" под Берлином

Экспозиция, посвященная истории берлинских подземелий, находится в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции "Гезундбруннен". (25.07.2017)  

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Атомная бомба в берлинском подвале (13.10.2016)  

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