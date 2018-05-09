Большая палата ЕСПЧ рассмотрит четыре жалобы Украины по Крыму и Донбассу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал на рассмотрение Большой палаты четыре жалобы Украины против России, касающиеся аннексии Крыма и конфликта на Востоке Украины. Все они касаются заявлений Киева о нарушении Москвой Европейской конвенции о защите прав человека, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения), статью 5 (право на свободу и безопасность) и статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство), сообщил суд в Страсбурге в среду, 9 мая.

Первые два дела: события в Крыму и Донбассе с марта по сентябрь 2014 года

Первые два дела касаются событий с марта по сентябрь 2014 года. Первичный иск был датирован 13 марта 2014 года. С целью более эффективного рассмотрения иска было решено распределить его на два по географическому принципу. Один из них касается событий в Крыму, другой - в восточной Украине, отмечается в заявлении ЕСПЧ.

Власти Украины указали, что с 27 февраля 2014 года Россия, осуществляя контроль над Автономной Республикой Крым, являющейся неотъемлемой частью Украины, а также контролируя сепаратистов и вооруженные группы на востоке Украины, нарушила несколько статей конвенции по правам человека. Помимо статей 2, 3, 5, 6, были нарушены статья 8 об уважении частной жизни, статья 9 о свободе религии, статья 10 о свободе выражения мнения, статья 11 о свободе собраний, статья 14 о запрете дискриминации и ряд других, говорится в исковом заявлении.

Убийства, пытки и давление

В частности, власти Украины указывают на убийства военнослужащих и мирных жителей, которые стали "широко распространенной и систематической практикой", а также на случаи пыток и другие формы жестокого обращения с гражданским населением. Крымские татары подвергаются жестокому обращению из-за их этнического происхождения, говорится в иске.

Кроме того, Киев отметил, что жители Крыма автоматически признаются РФ российскими гражданами. На граждан, не желающих обменивать паспорта, оказывается давление. Указывается также на случаи нападений, похищений и преследования журналистов.

Еще два дела: события с сентября 2014 года

По такому же принципу разделен на два разных дела второй иск Украины, датированный 27 августа 2015 года. В нем идет речь о событиях в Крыму и Донбассе, начиная с сентября 2014 года. Киев указал, что Российская Федерация продолжает де-факто контролировать Крым, а также - через сепаратистов и вооруженные группировки - районы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому, по мнению украинских властей, Россия несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека в этих регионах. В частности, указывается на нарушение статей 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14 Европейской конвенции о защите прав человека. Среди прочего, в иске указывается на принуждение жителей Крыма к смене гражданства, происходящие в Донбассе почти ежедневно убийства военных и гражданских лиц в результате применения силы вооруженными группами, контролируемыми Россией.

Большая палата ЕСПЧ привлекается к рассмотрению жалоб лишь в особых случаях. В этой палате решения принимаются 17 судьями, тогда как в других случаях дела рассматриваются тремя или семью судьями.

Как отмечается далее в заявлении, в ЕСПЧ рассматриваются два других иска Украины против РФ, а также более 4 тысяч заявлений граждан Украины против России.

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