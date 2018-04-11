 Больница в Солсбери возмущена вторжением сотрудников РЕН ТВ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2018
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Европа

Больница в Солсбери возмущена вторжением сотрудников РЕН ТВ

Администрация клиники, в которой находится экс-шпион Сергей Скрипаль, обвинила российских репортеров в неадекватном поведении. Союз журналистов РФ будет проинформирован об инциденте.

Вход в клинику в Солсбери (фото из архива)

Вход в клинику в Солсбери (фото из архива)

Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится бывший двойной агент Сергей Скрипаль, в среду, 11 апреля, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения. Сотрудники назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.

Контекст

Решение латвийских властей касается журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева и его жены Ольги, работающей в ВГТРК. Сам Курлаев видит причину в своем фильме про Латвию "НАТО у ворот". (04.01.2018)

Администрация критикует, в частности, "обращение к персоналу больницы среди ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка причинять беспокойство персоналу или пациентам абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

Ранее в тот же день, 11 апреля, ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны. Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

Пресс-служба телеканала РЕН ТВ пояснила, что журналисты пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с якобы имевшим место отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 14:43

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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