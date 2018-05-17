 Ближний Восток-2018: хроника последнего обострения | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.05.2018
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Мир

Ближний Восток-2018: хроника последнего обострения

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов.

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Imago/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Иерусалим, град Давида

    Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Selva/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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