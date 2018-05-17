Ближний Восток-2018: хроника последнего обострения

Древний Иерусалим - яблоко раздора

Неопределенный статус

Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина