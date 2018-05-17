Ближний Восток-2018: хроника последнего обострения

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов.
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