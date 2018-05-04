 Биатлонистке из РФ запрещено участие в состязаниях в течение 2 лет | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2018
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Россия

Биатлонистке из РФ запрещено участие в состязаниях в течение 2 лет

Екатерина Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Результаты ее выступлений с декабря 2013 по февраль 2017 года будут аннулированы.

Биатлонистка Екатерина Глазырина (фото из архива)

Биатлонистка Екатерина Глазырина (фото из архива)

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил биатлонистке из РФ Екатерине Глазыриной участие в состязаниях в течение двух лет. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в пятницу, 4 мая.

Контекст

Екатерину Глазырину не допустили до ЧМ по биатлону, где она должна была выступать за сборную России. Спортсменка заподозрена в употреблении допинга. (10.02.2017)

Бессменный президент Международного союза биатлонистов 72-летний Андерс Бессеберг на время расследования оставил свой пост. Его подозревают в сокрытии 65 российских допинговых дел с 2011 года. (12.04.2018)

Комиссия IBU под руководством Кристофа Феддера (Christoph Vedder) признала 31-летнюю россиянку виновной в нарушении антидопинговых правил и использовании запрещенного вещества. Кроме того, результаты выступлений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года будут аннулированы.

В феврале 2017 года IBU не допустил россиянку до ЧМ по биатлону. Свое решение эксперты организации объяснили изучением данных, представленных независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства WADA под руководством Ричарда Макларена. Рабочая группа, расследующая данные комиссии Макларена, пришла к выводу, что некоторые допинг-пробы Глазыриной могли быть подделаны. 

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    Автор: Илья Коваль


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