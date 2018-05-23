Бесплатный полет из Москвы может выйти немецким правым популистам боком

Редакция респектабельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung захотела узнать: сколько стоит зафрахтовать самолет Embraer Legacy 450 и совершить на нем перелет из Бремена в Москву, из Москвы в тот же день в Берлин, а затем обратно в аэропорт приписки в Бремене. Фирма Atlas Air Service, оказывающая такого рода услуги состоятельным авиапассажирам, охотно прислала смету предварительных расходов - 25 450 евро.

Было это еще в апреле 2017 года - через несколько недель после того, как именно этот самолет именно этой фирмы и именно по этому маршруту совершил перелет, оперативно доставив из Москвы в Берлин трех деятелей немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Фрауке Петри (Frauke Petry), Маркус Претцелль (Marcus Pretzell) и Юлиан Флак (Julian Flak) возвращались в немецкую столицу с комфортом. В изысканном просторном салоне всего шесть мягких кожаных кресел, есть спутниковый телефон, беспроводной интернет, прочие прелести, неведомые пассажирам рейсовых самолетов. Двое из трех пассажиров - уже не члены АдГ. Тем не менее, тот чартерный авиарейс из Москвы в Берлин может выйти этой партии боком.

Госдума важнее рейсового самолета

Со слов Претцелля и Флака (Петри отвечать на вопросы газеты отказалась) Frankfurter Allgemeine Zeitung так воспроизводит события того февральского дня в прошлом году:

Вячеслав Володин

Деятели АдГ, которая в то время еще не была представлена в бундестаге, но имела депутатов в нескольких земельных парламентах, находились в Москве по приглашению московского правительства. То есть, принимали их, как и полагается, на региональном уровне. Но вот утром в день отлета им неожиданно предложили еще и встречи в Госдуме, в том числе с ее председателем Вячеславом Володиным. Немцы замешкались. На самолет, мол, опоздаем.

Не беда, успокоила их принимающая сторона, не успеете на рейс, зафрахтуем вам частный самолет. За российский, разумеется, счет. Если Atlas Air Service не выставил редакции газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сильно завышенную или сильно заниженную смету, то счет составил примерно 25 тысяч евро. Эта российская щедрость может обернуться теперь для АдГ серьезными проблемами.

Подозрения в нелегальном финансировании партии

Дело в том, что оплата перелета на частном самолете может быть квалифицирована как пожертвование в казну "Альтернативы для Германии". По немецкому же закону о партиях принимать такие пожертвования от иностранцев нельзя, только от граждан самой Германии, одной из стран ЕС или фирмы с преимущественно немецким капиталом.

В обстоятельствах поездки теперь разбирается администрация бундестага

Следит за соблюдением этого закона администрация бундестага. Ей теперь предстоит разбираться, была ли оплата частного самолета пожертвованием в казну АдГ или всего лишь, как это называется на немецком бюрократическом языке, "освобождением от обычно возникающих финансовых обязательств" в связи с поддержкой зарубежных контактов. Правда, и в таком случае парламентская администрация может потребовать от партии исчерпывающего отчета обо всех обстоятельствах той поездки в Москву.

Маркус Претцелль доказывает, что тот визит не проходил по партийной линии, что правление партии не принимало решение отправить делегацию функционеров АдГ в Москву. Значит, они ездили в качестве депутатов?

Визит парламентариев

Петри в то время была не только сопредседателем АдГ, но и лидером фракции правых популистов в ландтаге Саксонии, Флак был членом правления и возглавлял земельную организацию партии в Гамбурге, а муж Петри - Претцелль - земельную организацию партии в Северном Рейне - Вестфалии и до сих пор остается депутатом Европарламента.

Фрауке Петри и Маркус Претцелль

И речь на переговорах в Москве, согласно официальным российским сообщениям, шла о развитии обменов - в частности, молодежных - между регионами России и землями Германии. Если визит был по линии межпарламентских связей, то и администрации земельных ландтагов, и секретариат Европарламента надо было уведомить о том, с кем они встречались, что из этого вышло и сколько это стоило, указав, кто именно оплатил тот или иной счет, будь то за гостиницу или проезд. Ни один из трех пассажиров белоснежного Embraer Legacy 450 этого не сделал.

Правые популисты - частые гости в Крыму и Донбассе

Возможное нарушение закона о финансировании партий или правил уведомления парламентской администрации - это одно. Другое - то повышенное внимание, которое оказывают в России "Альтернативе для Германии", и особое расположение ее представителям.

В Москве регулярно бывает сопредседатель АдГ и ее парламентской фракции Александер Гауланд (Alexander Gauland). На него в России обратили внимание задолго до успеха правых популистов на парламентских выборах в сентябре 2017 года (третье место, 12,6 процента голосов).

Александр Гауланд

Еще в 2015 году, будучи депутатом ландтага Бранденбурга Гауланд ездил в составе делегации единомышленников в Санкт-Петербург по приглашению Константина Малофеева, как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, - сторонника самодержавия, Европы без ЕС, геев и мусульман, и находящегося в персональном санкционном списке ЕС за поддержку сепаратистов Донбасса.

Туда, в гости к лидерам самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также в аннексированный Россией Крым ездят и другие функционеры АдГ. Так, совсем недавно пять депутатов бундестага из фракции этой партии - Робби Шлунд (Robby Schlund), Ульрих Оме (Ulrich Oehme), Штефан Койтер (Stefan Keuter), Вальдемар Хердт (Waldemar Herdt) и Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) - были гостями трехдневного "Ялтинского международного экономического форума".

Первые четверо ездили за свой счет, Фронмайеру, как участнику одной из панельных дискуссий, расходы оплатила принимающая сторона. Попытка же фракции АдГ добиться права на служебные командировки, в частности, в Крым, окончились неудачей. Из секретариата внешнеполитического комитета бундестага Вальдемару Хердту пришел отказ на его заявку, поскольку, говорится в нем, бундестаг не поддерживает "поездки в регионы, не имеющие международно-правового признания со стороны Германии".

АдГ и "правильные" наблюдатели для выборов в России

Российские государственные СМИ, скорее всего, знают о сомнительной репутации депутатов правопопулистской "Альтернативы для Германии", поэтому, сообщая об их участии в ялтинском форуме, для солидности называют "делегацией из Федеративной республики" или "немецкими парламентариями". Тем самым создается ложное представление, будто в Германии смирились с аннексией Крыма и стали признавать полуостров частью России, что не так.

Еще одна примечательная деталь. Тот самый Маркус Фронмайер из АдГ - постоянный гость форума в Ялте - два года назад стал одним из учредителей "Немецкого центра евразийских исследований". Это филиал зарегистрированного в Польше "Европейского центра геополитического анализа", созданного Матеушем Пискорским, арестованным в мае 2016 года по обвинению в шпионаже в пользу России.

По сведениям Федеральной разведывательной службы (BND) Пискорский получал от ФСБ деньги на работу по формированию позитивного имиджа России на Западе. Его "Европейский центр", в частности, выполнял российские заказы по поиску и организации приезда на те или иные выборы подходящих "международных наблюдателей", которые могли бы засвидетельствовать безупречность их проведения без мандата требовательной ОБСЕ. В 270 тысяч евро, по информации BND, обошлись, например, 30 правоэкстремистских и правопопулистских депутатов из 10 европейских стран, наблюдавших за так называемым референдумом в Крыму в 2014 году.

Позднее эстафета по подбору наблюдателей перешла к "Немецкому центру евразийских исследований", руководит которым большой друг АдГ, главный редактор крайне правого, пророссийского и антизападного журнала Zuerst и частый гость RT и Sputnik Мануэль Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter).

К числу "наблюдателей", которых этот "центр" посылал, например, в Донбасс относятся депутат ландтага Тюрингии от АдГ Томас Руди (Thomas Rudy) - по образованию повар и кондитер - и его коллега из Баден-Вюртемберга продавец Удо Штайн (Udo Stein). А "наблюдали" они там за выборами в "ДНР" и "ЛНР", которые, по квалифицированному анализу Руди, являются совершенно нормальными регионами, в которых царят демократические порядки чистой воды.

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