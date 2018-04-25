Берлин против нейтрализации России в Совбезе ООН

В правительстве Германии знают, что у ООН имеется возможность сохранить дееспособность, если Совет Безопасности оказывается заблокированным постоянным применением права вето одним из его постоянных членов. Но использовать такую возможность, чтобы нейтрализовать позицию, которую занимает в Совбезе ООН Россия по Сирии, в Берлине пока считают преждевременным.

Без Совета Безопасности не обойтись

"Мы хотим, чтобы дееспособным стал Совет Безопасности, который является решающим органом обеспечения мира и безопасности в мире и может привлечь к ответственности сирийский режим", - заявил в среду, 25 апреля, представитель МИД Германии Райнер Бройль (Rainer Breul). Так Бройль ответил на вопрос корреспондента DW об отношении немецкого правительства к идее использовать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 1950 года, позволяющуюобойти вето России в Совбезе.

Без участия России, покровительствующей президенту Асаду, считают в Берлине, любые международные усилия урегулировать конфликт в Сирии мирным путем будут тщетными. Райнер Бройль напомнил, что эту тему в минувшие выходные обсуждали министры иностранных дел стран G7, об этом же идет речь на конференции в Брюсселе 25 апреля. "Вопрос о том, как начать политический процесс, обсуждается в разных форматах, но в конечном счете без Совета Безопасности тут не обойтись", - заявил он.

Резолюция "Единство ради мира"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые западные страны нашли решение, позволяющее обойти право вето России в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химического оружия в Сирии.

Для этого они хотят использовать принятую в 1950 году резолюцию "Единство ради мира" Генеральной ассамблеи ООН, позволяющую девяти из 15 членов Совета Безопасности ООН обойти вето России и передать вопрос на голосование Генассамблее. Россия уже 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия, направленные против сирийского режима.

Скептично относясь к попыткам некоторых западных стран нейтрализовать российское право вето, правительство Германии вместе с тем не исключает, что предложенная ими процедура может оказаться последней возможностью сдвинуть процесс с мертвой точки, если Москва будет и далее блокировать работу Совета Безопасности ООН.

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