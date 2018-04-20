 Берлин призывает к полному и открытому расследованию гибели Бородина | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2018
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Германия

Берлин призывает к полному и открытому расследованию гибели Бородина

Журналист Максим Бородин выпал с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. Обстоятельства его смерти остаются неясными.

Бэрбель Кофлер

Бэрбель Кофлер

Уполномоченная по правам человека при правительстве Германии Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) призвала власти РФ провести открытое и полное расследование обстоятельств гибели журналиста Максима Бородина. "Россия должна гарантировать, что расследование будет вестись непредвзято и во всех направлениях", - сказала Кофлер в пятницу, 20 апреля. С аналогичными призывами к Москве обращалась ОБСЕ.

Контекст

Главный редактор РИА "Новый день", где работал Максим Бородин, и его друг поделились с DW своими версиями случившегося. Они убеждены, что гибель журналиста не связана с его работой. (16.04.2018)

В Екатеринбурге умер журналист, одним из первых сообщивший о смерти наемников из "ЧВК Вагнера" в Сирии. Максим Бородин выпал из окна при невыясненных обстоятельствах. (15.04.2018)

Убийства журналистов Дмитрия Попкова и Николая Андрущенко до сих пор не раскрыты, равно как и причины убийства Анны Политковской, напомнила Кофлер. Она призвала РФ прояснить эти случаи, а также лучше защищать журналистов.

Журналист-расследователь Максим Бородин выпал с балкона своей квартиры в Екатеринбурге 13 апреля, он умер в реанимации. Бородин, в частности, писал о жителях Свердловской области, работавших в ЧВК Вагнера и погибших в Сирии в результате нанесенного в начале февраля авиаудара международной коалиции. Обстоятельства его гибели остаются неясными.

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку. "Проверяются несколько версий случившегося, в том числе, не исключается несчастный случай", - сообщается на сайте ведомства.

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