 Берлин признает Грузию и Армению ″безопасными странами″ | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2018
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Германия

Берлин признает Грузию и Армению "безопасными странами"

Глава МВД Германии выступает за внесение в список "безопасных стран" Грузии и Армении. ФРГ удовлетворяет лишь малую долю заявок на предоставление убежища от граждан этих стран.

Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен добиться признания Грузии и Армении наряду с Марокко, Тунисом и Алжиром так называемыми "безопасными странами" с целью ускорения процесса обработки заявок на предоставление убежища. Число ходатайств от граждан Грузии и Армении высоко, однако положительные решения выносятся лишь по очень немногим из них, сообщил госсекретарь в министерстве внутренних дел Штефан Майер (Stephan Meyer) в опубликованном 9 апреля интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke.

Таким образом эти страны подпадают по правило, закрепленное в коалиционном договоре, указал он далее. "Признание Грузии "безопасной страной" я считаю вполне уместным, тем более что грузинское правительство это безоговорочно поддерживает", - отметил Майер, указав также на право грузин на безвизовый въезд в ЕС.

Контекст

По данным Федерального ведомство по делам миграции и беженцев, в 2017 году ходатайства на получение убежища подали 3462 гражданина Грузии и 3857 граждан Армении.

Правило в коалиционном договоре

В начале 2018 года перед созданием нынешней правительственной коалиции ее участники - консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы - договорились внести в список "безопасных стран", депортация в которые допускается по упрощенной быстрой процедуре, Алжир, Марокко и Тунис. Кроме того, в этот список попадают все прочие страны, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает пяти процентов от общего числа подающих заявление.

В сентябре 2014 года была одобрена инициатива немецкого правительства о внесении в список "безопасных стран" Сербии, Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Позднее в него были внесены Албания, Косово и Черногория.

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    Автор: Ирина Филатова


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