Берлин обеспокоен столкновениями в секторе Газа

Правительство ФРГ "крайне озабочено" столкновениями между палестинцами и израильскими солдатами в секторе Газа, в ходе которых погибли не менее 15 человек. Берлин призывает не допустить эскалации, которая может привести к новым жертвам, сообщается на сайте германского МИДа в субботу, 31 марта.

"Нельзя злоупотреблять правом на свободу мнений и мирный протест, чтобы причинять вред законным интересам Израиля, который защищает свою границу", - отмечается в заявлении. В то же время действия, направленные на защиту законных интересов, должны быть соразмерными, подчеркивает МИД.

Берлин призывает палестинцев и израильтян сесть за стол переговоров, чтобы найти "решение, которое позволит сохранить достоинство и право на самоопределение всем, кто проживает между Средиземным морем и Иорданией".

Палестинцы заявляют о своем праве на возвращение

У границы с Израилем в секторе Газа второй день продолжается массовая акция палестинцев "Великий день возвращения", участники которой разбили несколько палаточных лагерей. Начало протестов было приурочено к Дню земли, который посвящен памяти шести арабов, погибших в 1976 году при протестах против экспроприации земельных наделов.

Накануне в ходе столкновений с израильскими солдатами, которые, как отмечает информагентство AFP, стали самыми сильными с 2014 года, погибли не менее 15 палестинцев, еще более 1400 пострадали. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил 31 марта национальным днем траура и призвал международное сообщество "вступиться за палестинский народ". Представитель армии Израиля назвал действия палестинцев "организованным терроризмом".

Десятки тысяч палестинцев намерены протестовать до 15 мая, когда они будут отмечать "День национальной катастрофы", последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Тогда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования.

Смотрите также:

Древний Иерусалим - яблоко раздора Иерусалим, град Давида Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Вавилонский плен Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Господство римлян и византийцев С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание арабами В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание Иерусалима крестоносцами В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Османы и британцы В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Разделенный город После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Борьба за Восточный Иерусалим В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Исламские святыни С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Неопределенный статус Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей. Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина

