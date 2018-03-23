 Берлин и Париж согласуют возможные санкции против РФ из-за дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

Берлин и Париж согласуют возможные санкции против РФ из-за дела Скрипаля

Премьер-министр Великобритании передала участникам саммита ЕС результаты расследования по делу Сергея Срипаля. Меркель и Макрон ожидают, что в ОЗХО придут к таким же выводам.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе

Германия и Франция согласуют ответные меры против России в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы хотим скоординировать действия, которыми намерены реагировать", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, проходившей после саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 23 марта.

Акт агрессии против суверенитета Европы

"Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнение к отзыву посла (ЕС в Москве. - Ред.) необходимо такое реагирование", - заявила глава германского правительства. Она отметила, что другие страны Европейского Союза также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преступление, совершенное в Лондоне "актом беспрецедентной агрессии, направленной против безопасности и суверенитета государства-союзника, являющегося сегодня членом Европейского Союза". И это нападение, по его словам, требует ответа.

Контекст

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Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Британский премьер-министр Тереза Мэй передала участникам саммита ЕС результаты расследования отравления Скрипаля, сообщили Меркель и Макрон, отметив, что ожидают, что они не будут сильно отличаться от выводов, которые сделают прибывшие недавно в Великобританию эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Мы считаем, что уже проведенная экспертиза была очень основательной, и никто не ставит это под вопрос", - заявила Меркель. Отравление в Солсбери - очень серьезный случай с точки зрения безопасности, и поэтому европейцы обязаны реагировать, подчеркнул Макрон.

Новые санкции будут приняты, возможно, 26 марта

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера (Markus Ederer) в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.

Глава Европейского Совета Дональд Туск рассчитывает на то, что ряд стран-членов ЕС примет новые штрафные меры против Москвы уже 26 марта. Сколько именно государств имеется в виду, Туск не пояснил, отметив, что "больше, чем одно, но не думаю, что это будет целая группа".

Между тем представители ряда стран на саммите ЕС уже заявили, что рассматривают возможные меры в отношении России. Так, отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Дело Скрипаля  

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

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  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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