Берлин и Париж согласуют возможные санкции против РФ из-за дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Германия и Франция согласуют ответные меры против России в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы хотим скоординировать действия, которыми намерены реагировать", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, проходившей после саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 23 марта.
Акт агрессии против суверенитета Европы
"Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнение к отзыву посла (ЕС в Москве. - Ред.) необходимо такое реагирование", - заявила глава германского правительства. Она отметила, что другие страны Европейского Союза также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преступление, совершенное в Лондоне "актом беспрецедентной агрессии, направленной против безопасности и суверенитета государства-союзника, являющегося сегодня членом Европейского Союза". И это нападение, по его словам, требует ответа.
Британский премьер-министр Тереза Мэй передала участникам саммита ЕС результаты расследования отравления Скрипаля, сообщили Меркель и Макрон, отметив, что ожидают, что они не будут сильно отличаться от выводов, которые сделают прибывшие недавно в Великобританию эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Мы считаем, что уже проведенная экспертиза была очень основательной, и никто не ставит это под вопрос", - заявила Меркель. Отравление в Солсбери - очень серьезный случай с точки зрения безопасности, и поэтому европейцы обязаны реагировать, подчеркнул Макрон.
Новые санкции будут приняты, возможно, 26 марта
Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера (Markus Ederer) в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.
Глава Европейского Совета Дональд Туск рассчитывает на то, что ряд стран-членов ЕС примет новые штрафные меры против Москвы уже 26 марта. Сколько именно государств имеется в виду, Туск не пояснил, отметив, что "больше, чем одно, но не думаю, что это будет целая группа".
Между тем представители ряда стран на саммите ЕС уже заявили, что рассматривают возможные меры в отношении России. Так, отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.
Дело Скрипаля
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.
В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.
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Место проишествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
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Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов