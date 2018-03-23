Берлин и Париж согласуют возможные санкции против РФ из-за дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Германия и Франция согласуют ответные меры против России в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы хотим скоординировать действия, которыми намерены реагировать", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, проходившей после саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 23 марта.

Акт агрессии против суверенитета Европы

"Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнение к отзыву посла (ЕС в Москве. - Ред.) необходимо такое реагирование", - заявила глава германского правительства. Она отметила, что другие страны Европейского Союза также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преступление, совершенное в Лондоне "актом беспрецедентной агрессии, направленной против безопасности и суверенитета государства-союзника, являющегося сегодня членом Европейского Союза". И это нападение, по его словам, требует ответа.

Британский премьер-министр Тереза Мэй передала участникам саммита ЕС результаты расследования отравления Скрипаля, сообщили Меркель и Макрон, отметив, что ожидают, что они не будут сильно отличаться от выводов, которые сделают прибывшие недавно в Великобританию эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Мы считаем, что уже проведенная экспертиза была очень основательной, и никто не ставит это под вопрос", - заявила Меркель. Отравление в Солсбери - очень серьезный случай с точки зрения безопасности, и поэтому европейцы обязаны реагировать, подчеркнул Макрон.

Новые санкции будут приняты, возможно, 26 марта

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера (Markus Ederer) в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.

Глава Европейского Совета Дональд Туск рассчитывает на то, что ряд стран-членов ЕС примет новые штрафные меры против Москвы уже 26 марта. Сколько именно государств имеется в виду, Туск не пояснил, отметив, что "больше, чем одно, но не думаю, что это будет целая группа".

Между тем представители ряда стран на саммите ЕС уже заявили, что рассматривают возможные меры в отношении России. Так, отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место проишествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери В больнице в состоянии комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Атмосфера в Солсбери Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

