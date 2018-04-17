 Берлин и Париж договорятся о реформах ЕС к июню | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2018
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Европа

Берлин и Париж договорятся о реформах ЕС к июню

На встрече в Берлине Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон договорились сотрудничать при разработке реформ Евросоюза и еврозоны. Изменения могут затронуть миграционную политику и экономику.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в Берлине, 19 апреля

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в Берлине, 19 апреля

Германия и Франция стремятся найти компромисс в вопросе реформирования Евросоюза и вынести общие предложения на обсуждение на саммите ЕС в июне. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в Берлине в четверг, 19 апреля, на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Нам необходимы открытая дискуссия, а также, в конечном итоге, способность к компромиссу", - пояснила глава германского правительства. К июню планируется ответить на "важные вопросы граждан по возрождению ЕС", - приводит слова Макрона в своем микроблоге в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Защитить еврозону от кризисов"

Меркель и Макрон подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству при проведении реформ ЕС и еврозоны. Среди сфер, которые могут затронуть изменения, Меркель назвала общеевропейские политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможное создание банковского союза.

Берлин и Париж едины во мнении, что Европейский валютный союз недостаточно хорошо защищен от кризисов, отметила канцлер. "Сумма наших предложений может привести к хорошему конечному результату", - считает она.

Контекст

Эмманюэль Макрон 19 апреля находится с визитом в Германии, чтобы достичь компромисса с Ангелой Меркель по реформированию ЕС. DW о том, какие спорные темы они обсуждают. (19.04.2018)

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Канцлер выразила готовность "в отдаленном будущем" создать общую систему гарантий выплаты вкладов, которая является условием для банковского союза. Вместе с тем она не затронула детально другие предложения Макрона - создание для еврозоны общего бюджета и поста министра финансов, отмечает информагентство AFP.

"Необычное европейское приключение"

Президент Франции в свою очередь подчеркнул большое значение принципа солидарности и разделения ответственности, которому стран ЕС должны следовать как в экономике, так и в миграционной политике.

На полях визита в Берлин Макрон назвал ситуацию, в которой сейчас находится Европа, "по-настоящему необычным приключением". Сложившийся миропорядок проверяет на прочность общий европейский суверенитет, и наступил решающий момент для будущего Европы, считает президент. При этом он отметил, что сомнения и крайне националистические настроения возникают также и за пределами ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


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