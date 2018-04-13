 Берлин и Париж будут добиваться длительного перемирия в Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.04.2018
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Германия

Берлин и Париж будут добиваться длительного перемирия в Сирии

Глава МИД ФРГ заявил, что Берлин и Париж намерены добиться длительного прекращения огня в Сирии. На воскресенье намечено четырехстороннее заседание в Лондоне, в том числе с участием США.

Хайко Мас, 13 апреля 2018 г.

Хайко Мас, 13 апреля 2018 г.

Германия совместно с Францией намерена приложить усилия для достижения долговременного прекращения огня в Сирии. Об этом в субботу, 14 апреля, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Вместе с Францией мы намерены добиваться создания международного формата с участием влиятельных государств, который может придать политическому процессу новые силы", - цитирует агентство Reuters слова главы немецкого внешнеполитического ведомства.

Контекст

В Берлине незамедлительно отреагировали на нанесение воздушных ударов по Сирии. Ангела Меркель одобрила действия западных союзников, однако ее позиции придерживаются не все партии Германии. (14.04.2018)

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке. (14.04.2018)

Политический процесс, необходимый для разрешения кровавого конфликта в Сирии, нуждается в "новом толчке", - подчеркнул Мас. По его мнению, существующие до сегодняшнего дня международные форматы в Женеве, Астане и Сочи не "продвинули вперед" политическое решение конфликта. Германия хотела бы отныне "активнее, чем прежде" участвовать в усилиях по прекращению гражданской войны, отметил министр 

 Мас ожидает, что под эгидой ООН будет выработан долговременный план действий, который реализуют в Сирии. Немецкий министр также добавил, что в Берлине надеются использовать двусторонние связи, чтобы убедить Россию занять "конструктивную" позицию по этому вопросу.

Обсудят в Лондоне

Представители ФРГ, Франции, Великобритании и США намерены в воскресенье, 15 апреля, встретиться в Лондоне для обсуждения следующих шагов, которые должны быть сделаны после ракетного удара по Сирии. Хайко Мас уточнил, что эта инициатива также обсуждается в совете НАТО.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

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    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Пентагон о ракетных ударах по Сирии

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

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