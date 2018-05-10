Берлин и Москва намерены отказаться от "микрофонной дипломатии"

Во время своего первого визита в Россию в качестве министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Москву к "открытому, честному диалогу". Это является условием "разумного сотрудничества" двух стран в будущем, подчеркнул он в четверг, 10 мая, на совместной пресс-конференции с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Помимо двусторонних отношений, стороны уделили значительное внимание кризису вокруг соглашения по иранской ядерной программе, а также ситуации в Сирии и на востоке Украины.

Необходима новая динамика по украинскому урегулированию

По словам Маса, он намерен внести "новую динамику" в процесс урегулирования украинского конфликта на основе минских соглашений. При этом важен реальный диалог, поскольку Германия и Россия имели и имеют разногласия по ряду тем, отметил он. Немецкий министр также заявил, что встревожен дальнейшей эскалацией ситуации в Сирии. По его словам, разрешение данного конфликта невозможно без участия России.

Мас подчеркнул, что Берлин и Москва сходятся во мнении о необходимости сохранения подписанного в 2015 году с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), несмотря на выход из соглашения Соединенных Штатов. Принципиально важно, чтобы Иран продолжал исполнять свои обязательства в рамках соглашения, указал он далее. По словам немецкого социал-демократа, во время переговоров в Москве речь шла о том, как Россия может использовать с такой целью свое влияние на Иран.

Удар Ирана - "провокация", Израиль имеет право на защиту

Кроме того, он сообщил, что Берлин ведет переговоры с США с тем, чтобы Вашингтон предоставил больше информации о возможных новых санкциях в отношении Тегерана. Он подчеркнул, что необходимо учитывать вероятность воздействия мер против Ирана на третьи страны.

Одновременно Хайко Мас заявил, что с "большой тревогой" узнал о совершенных минувшей ночью ракетных ударах ВВС Израиля по целям в Сирии в ответ на обстрел Ираном Голанских высот с сирийской территории. Запуск Ираном ракет является провокацией, а Израиль имеет право на защиту, подчеркнул немецкий министр.

Москва готова искать возможности для сотрудничества

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что российское руководство готово искать возможности диалога с западными партнерами, однако перспективы сотрудничества России и Запада по-прежнему омрачаются "созданной не по вине России ситуацией". "Рассчитываем на взаимодействие по всему комплексу вопросов в наших двусторонних отношениях, по международным делам ровно в той степени, к которой готова Германия", - сообщил он, добавив, что от отношений Москвы и Берлина зависит общая ситуация в Европе. При этом Лавров заявил, что ведение прямых переговоров всегда более предпочтительно, чем "микрофонная дипломатия".

Глава МИД РФ указал, что Москва готова рассмотреть встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел при условии наполнения переговоров конкретным содержанием. "Мы сказали, что министры, если они встретятся, обязаны просто, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно добиться согласия на разведение сил и средств в станице Луганской", - подчеркнул он.

Сохранить соглашение по Ирану

Лавров также призвал оставшихся после выхода США участников соглашения по иранской ядерной программе предпринять шаги для его сохранения. "Считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий смогли оперативно оценить ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ", - указал он.

Одновременно Лавров сообщил, что Москва изучает произошедший накануне инцидент между Ираном и Израилем на Голанских высотах. Ответ Израиля на иранский удар по Голанским высотам оценивается российскими военными, которые "наблюдали происходящее", указал он.

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