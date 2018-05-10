 Берлин защитит бизнес от последствий санкций против Ирана | Экономические новости из Германии | DW | 10.05.2018
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Экономика

Берлин защитит бизнес от последствий санкций против Ирана

Министр экономики Германии намерен ограничить ущерб для немецкого бизнеса от экономических санкций против Ирана, обещанных президентом США.

Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) надеется минимизировать экономические последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Речь идет об ограничении ущерба заявил Альтмайер в среду, 9 мая. Он собирается обсудить будущее этого соглашения с коллегами по должности из Франции и Великобритании.

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В интервью общественно-правовому телеканалу ZDF министр указал также, что намерен начать также диалог с немецкими фирмами, работающими в Иране, чтобы принять меры для сохранения рабочих мест. В министерстве экономики ФРГ заявили, что на уровне ЕС будет обсуждаться вопрос о компенсации фирмам, если их коснутся санкции.

Немецкий бизнес не понял посла США

За день до этого, после обещания президента США ввести против Ирана экономические санкции, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал ФРГ "немедленно" прекратить сотрудничество с Ираном. Призыв посла вызвал резкую критику у представителей немецкого бизнеса.

Так, глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер (Eric Schweitzer) заявил, что "высказывания нового посла США привели немецкую экономику в состояние неуверенности и расстройства". По его мнению, тот факт, что из-за выхода США из соглашения с Ираном должны страдать немецкие бизнесмены, вызывает серьезные возражения.

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    Автор: Андрей Гурков


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