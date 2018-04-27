 Берлин готов ответить на торговую войну США | Новости из Германии о Германии | DW | 29.04.2018
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Германия

Берлин готов ответить на торговую войну США

ФРГ "будет защищать свои интересы в рамках положений многосторонней торговли", заверила Меркель президента Франции и премьера Великобритании. Срок исключительных тарифных условий США для стран Европы истекает 1 мая.

Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон

Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон (фото из архива, октябрь 2017 года)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном формате обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй проблему тарифных войн с США и выполнение условий ядерной сделки с Ираном. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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В вопросе о введении пошлин США против ЕС по-прежнему можно найти компромисс, считает президент BGA. Он отметил важность визита Ангелы Меркель в Вашингтон. (28.04.2018)

В ходе встреч в Вашингтоне президент Франции и канцлер ФРГ попытаются убедить Дональда Трампа не разрывать соглашение с Ираном по ядерной программе. Удастся ли им это? (24.04.2018)

Стороны сошлись во мнении, что "Соединенным Штатам не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза", имея в виду возможный отказ Вашингтона от исключительных условий для европейских стран в отношении новых пошлин на сталь и алюминий после 1 мая. В ходе встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет. 

Берлин готов "в рамках положений многосторонней торговли защищать свои интересы", подчеркнула Меркель.

Сделка с Ираном - лучший способ сдерживания

В пресс-службе главы британского правительства уточнили, что предметом диалога стала также "важная роль ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - Ред.) как лучшего способа нейтрализовать угрозу" того, что в распоряжение Тегерана могут попасть ядерные вооружения.

Участники беседы также поговорили о важности продолжения диалога в трехстороннем формате для "продвижения общих интересов и обеспечения безопасности" в Европе.

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    Автор: Александра Елкина


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