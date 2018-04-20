Берлин внимательно следит за событиями в Армении

Берлин "с большим вниманием" и "нарастающей тревогой" следит за событиями в Армении, заявил официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль (Rainer Breul). Долгом властей в Ереване является обеспечение права протестующих на свободу выражения мнений и мирные демонстрации, но и участники акций протестов в свою очередь должны придерживаться законов, указал Бройль на правительственной пресс-конференции в понедельник, 23 апреля, в Берлине, отвечая на вопрос корреспондента DW.

"Эскалация не может быть выгодна никому, поэтому мы призываем обе стороны к диалогу", - сообщил представитель МИД ФРГ. При этом он отметил, что для граждан Германии пребывание в Армении в настоящее время не представляет опасности.

В нескольких городах Армении продолжаются антиправительственные протесты, в которых участвуют десятки тысяч человек. К протестующим присоединились военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Задержанный накануне лидер протестного движения Никол Пашинян в тот же день был отпущен на свободу и присоединился к протестующим.

Протесты против избрания премьер-министром Армении Сержа Саргсяна, ранее бывшего президентом, длятся уже 11-й день. Сотни человек были задержаны полицией, большинство из них впоследствии были освобождены.

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