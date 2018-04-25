Берлинский авиасалон: научное шоу с военным акцентом

Южная взлетно-посадочная полоса нового берлинского аэропорта так и не открыта для регулярных авиарейсов - как, впрочем, и сам аэропорт. Это плохая новость для авиапассажиров и хорошая - для организаторов берлинского авиасалона. "Все четыре километра - в нашем полном распоряжении!" - говорит руководитель полетной программы ILA-2018 Вольфрам Корнелиус (Wolfram Cornelius). Это значит, что тренировочные полеты участников авиасалона могут проходить в любое удобное организаторам время, нисколько не нарушая работу расположенного по соседству аэропорта Шёнефельд. Самолеты "Аэрофлота", Ryanair и Easyjet взлетают и приземляются на северной полосе, расположенной на таком расстоянии, что никакого конфликта интересов с разномастными участниками авиасалона не возникает. И не возникнет - даже во время интенсивных показательных полетов, назначенных на ближайшие выходные.

Вертолеты, истребители, гражданские лайнеры

Программа авиасалона читается как выставка достижений военно-промышленного комплекса стран НАТО. Основные пункты - показательные полеты вертолетов и самолетов бундесвера, ВВС и ВМФ США. Среди них каким-то чудом оказался легендарный советский штурмовик Ил-2 времен Второй мировой войны - его привезет в Берлин для показательных полетов московский фонд "Крылатая память победы". Кроме этого, запланированы показательные полеты нового пассажирского лайнера А350, нового тяжелого транспортного вертолета Sikorksky CH53К, а также СH-47 ("Чинук").

Модель научно-исследовательского самолета Германского центра авиации и космонавтики (DLR) на берлинском авиасалоне

За полтора дня до открытия салона летное поле напоминало военную базу - на территории выставки была видна практически только военная техника. В небе отрабатывали фигуры высшего пилотажа испанские летчики, на земле расставляли последние экспонаты солдаты бундесвера. Все современные пассажирские лайнеры, заявленные в программе, должны прибыть в последний момент. Среди них - новейший A350 и последняя модификация "Боинга-747" из авиапарка Lufthansa.

Безопасность - превыше всего

На выставке ожидается порядка 150 000 посетителей. Обеспечение их безопасности во время демонстрационных полетов - главная задача организаторов. "Германия считается одним из пионеров в Европе в том, что касается предписаний по поводу проведения авиашоу", - говорит Вольфрам Корнелиус. Печальный опыт 1988 года (падение самолета на толпу зрителей во время авиашоу в Раммштайне, жертвами которого стали 70 человек) заставил власти страны ужесточить законодательство в сфере безопасности демонстрационных полетов. Например, самолеты не могут снижаться ниже высоты 500 футов (порядка 150 метров) - это самый высокий лимит в Европе. Кроме этого, закон предписывает и минимальное расстояние до зрителей на авиашоу - оно не должно быть меньше 300 метров.

Всем санкциям назло

Несмотря на санкции и внешнеполитическую напряженность, в работе авиасалона участвуют и компании из России, среди которых - холдинг "Российские космические системы", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт" и научно-производственное предприятие "Полет".

Макет в масштабе 1:4 ракеты-носителя "Ариан-6" у входа в павильон "Космос" берлинского авиасалона

"Лично я очень рад, что российские компании участвуют в работе авиасалона и поддерживают контакты на научном и человеческом уровне", - говорит глава Федерального объединения германской авиационно-космической промышленности Фолькер Тум (Volker Thum). По его словам, немецкий бизнес, несмотря на санкции, не теряет интереса к России.

"С нашей точки зрения этот рынок в долгосрочной перспективе будет иметь для нас большое значение. В краткосрочной перспективе его нет из-за политических ограничений, которые мы соблюдаем", - говорит Фолькер Тум.

Старейший авиасалон в мире

Берлинский авиасалон считается одним из старейших и важнейших в мире. Все выставочные площади в этом году полностью раскуплены, в работе салона участвуют около 1100 компаний из 41 страны. Одной из ключевых тем салона, среди прочего, станут беспилотные летательные аппараты, а также "зеленые" технологии, представленные беспилотниками на солнечных батареях. Всего на авиасалоне будут демонстрироваться 200 летательных аппаратов.

Для федеральной земли Бранденбург, на территории которой расположен аэропорт Шёнефельд и проходит авиасалон, это - важнейшая промышленная выставка. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) в интервью DW также подчеркнул важность сохранения российско-германских связей в области авиации и космонавтики.

"Российский опыт всегда играл большую роль - ведь именно эта страна была пионером космонавтики, взять хотя бы первый спутник. Уверен, что в будущем это сотрудничество не утратит свою роль", - говорит Войдке.

Акцент на оборонные технологии

И тем не менее - доминирование военных технологий на авиасалоне бросается в глаза. По данным организаторов, больше всего экспонатов представит на выставке не Lufthansa или Emirates, а... бундесвер. А из штата Аризона специально ради участия в салоне прилетели два новейших американских истребителя F-35 - причем без промежуточной посадки. Руководитель полетной программы салона Вольфрам Корнелиус с улыбкой посочувствовал американским военным летчикам, просидевшим в крохотных кабинах своих истребителей без перерыва одиннадцать с половиной часов.

Для широкой публики авиасалон открыт два дня - 28 и 29 апреля.

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