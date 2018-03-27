 Бельгия высылает российского дипломата из-за дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2018
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Европа

Бельгия высылает российского дипломата из-за дела Скрипаля

Более 20 стран выслали всего более 140 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Москва называет обвинения в причастности к отравлению бездоказательными.

Брюссель, центральная площадь

Брюссель, центральная площадь

Бельгия высылает из страны одного российского дипломата, заявил во вторник, 27 марта, премьер-министр страны Шарль Мишель. У дипломата есть 14 дней на то, чтобы покинуть Бельгию.

"Этот демарш не останется без ответа", - заявил на это посол России в Бельгии Александр Токовинин, сообщает "Интерфакс". Решение бельгийских властей Токовинин назвал необоснованным.

Контекст

Немецкие политики преимущественно скептически оценивают меры Запада в отношении России в ответ на отравление бывшего двойного агента Скрипаля. DW - с обзором разных мнений на этот счет. (27.03.2018)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Российские дипломаты в Бельгии аккредитованы в двустороннем порядке при королевстве, при Евросоюзе и при НАТО, уточняет газета Le Soir.

Ранее в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата из страны. В знак солидарности с Великобританией более 20 стран - в том числе США, более половины стран ЕС, Украина, Канада и Молдавия - выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов.

По версии британского следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Infografik Diplomaten Russland Ausgewiesen RUS

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  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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