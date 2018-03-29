 Белый дом отреагировал на высылку дипломатов США из России | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

Белый дом отреагировал на высылку дипломатов США из России

Власти США предвидели решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов, говорится в официальном заявлении Белого дома. "Россия решила изолировать себя и дальше", считает представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Здание Белого дома в Вашингтоне (фото из архива)

Решение Москвы выслать 60 американских дипломатов было ожидаемым, говорится в официальном заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу, 30 марта. Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

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В частности, в заявлении утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы. "США разберутся с этим", заявили в Белом доме.

Нойерт: "Россия решила изолировать себя и дальше"

Чуть ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала российский ответ "необоснованным" и пригрозила дальнейшими мерами Вашингтона против РФ. "Россия решила изолировать себя и дальше. Мы рассмотрим опции", подчеркнула Нойерт.

На фоне скандала об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Это стало реакцией на решение США, которые в свою очередь выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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