 Белый дом объявил о новом запрете на военную службу трансгендеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018
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Мир

Белый дом объявил о новом запрете на военную службу трансгендеров

Американское руководство ввело новые запреты для службы трансгендеров в армии. Допуск трансгендеров к военной службе в администрации США считают "существенным риском".

Во время акции протеста против решения Трампа запретить трансгендерам служить в армии, 26 июля 2017 г., Нью-Йорк

Во время акции протеста против решения Трампа запретить трансгендерам служить в армии, 26 июля 2017 г., Нью-Йорк

Белый дом объявил о новых ограничениях для службы трансгендеров в американской армии. Согласно новым правилам, объявленным в субботу, 24 марта, от военной службы должны быть отстранены те, кто в связи с "затруднениями в гендерной идентификации" нуждаются в "серьезном медицинском обслуживании", включая прием медикаментов и оперативное вмешательство.

Контекст

Указ Трампа нарушает гарантии на равноправие и дискриминирует трансгендеров, заявляют в ACLU. Организация обещает оспаривать каждый шаг президента в этом направлении. (28.08.2017)

По информации газеты USA Today, Пентагон 1 июля объявит о снятии запрета на службу в вооруженных силах для трансгендеров. Армии США будет дан год на введение новых правил. (25.06.2016)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен пришли к заключению, что допуск подобных новобранцев к службе стал бы "существенным риском" для военных успехов страны. Таким образом президент США Дональд Трамп отказался от прошлогоднего меморандума по этому вопросу. В августе 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Однако в октябре суд Вашингтона наложил на указ временный запрет. В декабре суд постановил, что с 1 января в армию должны принимать и трансгендеров. Белый дом обратился в апелляционный суд в штате Вирджиния, однако суд в городе Ричмонде отклонил запрос.

Этим запретом Трамп намерен аннулировать решение своего предшественника Барака Обамы, который разрешил трансгендерам военную службу. Трансгендерами называют тех людей, которые идентифицируют себя не с тем, или не только с тем полом, с которым они были зарегистрированы при рождении.

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    Автор: Виктор Вайц


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