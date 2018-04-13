 Белый дом еще не принял решения о новых санкциях в адрес РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
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Мир

Белый дом еще не принял решения о новых санкциях в адрес РФ

Президент США пока не одобрил новый пакет санкций в отношении российских компаний. Ранее об их скором введении сообщила постпред США при ООН.

Белый дом, Вашингтон, США, февраль 2018 г.

Белый дом, Вашингтон, США, февраль 2018 г.

Правительство США еще не приняло решения о введении очередного пакета санкций в отношении России. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, ситуация пока что находится на стадии оценки, а решение будет обнародовано в "скором времени".

Контекст

Германия отказывается от военного участия в гражданской войне в Сирии, но приветствует авиаудары по режиму Асада. Противоречие? Лишь относительное, считает Марсель Фюрстенау. (16.04.2018)

Замглавы российского МИДа объяснил недопуск экспертов ОЗХО в Думу отсутствием согласования с департаментом безопасности ООН. Постпред Великобриатнии опроверг это утверждение. (16.04.2018)

Ранее представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намеченном на понедельник введении новых санкций в адрес ряда российских компаний. По ее утверждениям, ограничительные меры должны будут коснуться тех предприятий, которые связаны с президентом Сирии Башаром Асадом и применением химического оружия.

В понедельник днем по местному времени издание Politico сообщило, что в Белом доме опровергли слова Хейли. Как сообщается, американская администрация "изучает целый ряд вариантов" в качестве ответа на химические атаки в Сирии. Санкции в отношении РФ находятся в этом списке, однако пока что президент Трамп их не одобрил.

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    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:27

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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