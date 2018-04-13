Белый дом еще не принял решения о новых санкциях в адрес РФ

Правительство США еще не приняло решения о введении очередного пакета санкций в отношении России. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, ситуация пока что находится на стадии оценки, а решение будет обнародовано в "скором времени".

Ранее представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намеченном на понедельник введении новых санкций в адрес ряда российских компаний. По ее утверждениям, ограничительные меры должны будут коснуться тех предприятий, которые связаны с президентом Сирии Башаром Асадом и применением химического оружия.

В понедельник днем по местному времени издание Politico сообщило, что в Белом доме опровергли слова Хейли. Как сообщается, американская администрация "изучает целый ряд вариантов" в качестве ответа на химические атаки в Сирии. Санкции в отношении РФ находятся в этом списке, однако пока что президент Трамп их не одобрил.

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