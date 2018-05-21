Белоснежный олененок Мика покоряет сердца жителей Германии

Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

Примерно в 120 километрах выше по течению Рейна находится еще один памятник из списка Всемирного наследия - самый большой романский храм Европы. Его заложили в Шпайере около тысячи лет назад. В Средние века этот город играл важную роль в немецких землях. Здесь состоялось более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в крипте собора похоронены четыре германских императора и четыре короля.