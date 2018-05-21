Белоснежный олененок Мика покоряет сердца жителей Германии

Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ.
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Автор: Максим Нелюбин
10 причин любить Рейнланд-Пфальц
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Большинство главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц расположено вдоль двух рек - Мозеля и Рейна. Эти регионы славятся не только своим вином и живописными ландшафтами, но и многочисленными памятниками времен Средневековья. Один из них - Имперский замок (Reichsburg Cochem) в Кохеме, заложенный в нижнем течении Мозеля более тысячи лет назад.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
В районе Кобленца Мозель впадает в Рейн. Место это называют Немецким углом (Deutsches Eck). На противоположном берегу возвышается крепость Эренбрайтштайн. Набережную Старого города и крепость связывает канатная дорога, протянутая над рекой. Здесь проходит граница Верхней долины Среднего Рейна (Oberes Mittelrheintal), исторические памятники которой включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Эта фотография сделана примерно в шестидесяти километрах вверх по течению реки в районе города Бингена в начале Верхней долины Среднего Рейна. В число здешних памятников ЮНЕСКО входит, в частности, воспетая Генрихом Гейне скала Лорелей. Вдоль этих мест проходит 320-километровый пеший туристический маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig), ведущая из Бонна (Северный Рейн-Вестфалия) в Висбаден (Гессен).
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Примерно в 120 километрах выше по течению Рейна находится еще один памятник из списка Всемирного наследия - самый большой романский храм Европы. Его заложили в Шпайере около тысячи лет назад. В Средние века этот город играл важную роль в немецких землях. Здесь состоялось более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в крипте собора похоронены четыре германских императора и четыре короля.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Завершим знакомство с прирейнскими достопримечательностями этой земли в древнем городе Вормсе. Он является местом действия знаменитой немецкой "Песни о Нибелунгах". Каждое лето перед городским собором здесь проходит театральный фестиваль, посвященный этому древнему эпосу. В Вормсе также установлен самый большой в мире памятник Реформации и находится самое старое еврейское кладбище Европы.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Однако вернемся на Мозель - в Трир, основанный древними римлянами. Здесь находятся самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные городские ворота в мире - Порта Нигра. Вместе с другими памятниками Трира они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Черные ворота" когда-то были светлыми. Их возвели из песчаника (кстати, без использования бетона), но со временем они потемнели.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Именно древние римляне заложили на Мозеле первые виноградники. Уже тогда торговля здешним вином стала очень прибыльным делом. В деревушке Ноймаген-Дрон в 2007 году построили копию римского винного корабля "Stella Noviomagi" - как туристический аттракцион. В Рейнланд-Пфальце помимо Мозеля и Рейна есть еще два небольших винодельческих региона - вдоль рек Ар и Наэ, о которых нельзя не упомянуть.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Рейнланд-Пфальц - земля хлебосольная, известная разнообразной региональной кухней. К молодому вину на Мозеле осенью пекут вкуснейшие луковые пироги (Zwiebelkuchen), а самым известным блюдом Пфальца является фаршированный свиной желудок (Pfalzer Saumagen), аппетитно поданный на этой фотографии. Им очень любил угощать своих иностранных коллег Гельмут Коль, когда занимал должность канцлера.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Одной из новых достопримечательностей Рейнланд-Пфальца являются… очень старые рисунки, нацарапанные на скале около Гондерсхаузена в регионе Хунсрюк. Их нашли случайно в 2014 году, а возраст превышает 20 тысяч лет. Они являются первыми изображениями древнекаменного века, обнаруженными в Германии. Ранее такие рисунки времен палеолита были найдены лишь в трех странах: Португалии, Испании и Франции.
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Достопримечательности Рейнланд-Пфальца
Природных достопримечательностей в этой земле тоже достаточно. Здесь находится Пфальцский лес (Pfälzerwald) - самый большой лесной массив Германии. В юго-западном Пфальце расположен регион Данер Фельзенланд (Dahner Felsenland), пользующийся особой популярностью среди любителей скалолазания. Здесь насчитывается более 80 отдельно стоящих скал из цветного песчаника.
Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин
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