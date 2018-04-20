Белорусская ассоциация журналистов констатирует ухудшение ситуации с независимыми СМИ

Накануне юбилейного форума Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), прошедшего в пятницу, 20 апреля, в Минске, Палата представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняла поправки к законодательству о СМИ. Их оценка стала одной из тем съезда.

Атмосфера съезда

В самом начале председатель БАЖ Андрей Бастунец предложил почтить память членов организации, ушедших из жизни за три года после предыдущего съезда. Среди них - убитый в Киеве Павел Шеремет, лауреат премии фонда газеты Die Zeit, главный редактор независимого еженедельника "Новы час" ("Новое время") Алексей Король и другие.

Андрей Бастунец

В форуме участвовали 75 делегатов из избранных 80 во всех филиалах БАЖ, общее число членов организации сегодня составляет 1238 человек. Выступающие на съезде отметили значительную роль организации для журналистов, как в крупных городах, так и в регионах, где для них проводятся образовательные программы с участием опытных специалистов в сфере СМИ не только из Беларуси, но и Швеции, Польши, России, Украины, Норвегии, США и других стран. БАЖ также оказывает юридическую помощь тем, на кого за исполнение профессиональных обязанностей происходит давление со стороны властей.

Вызовы для независимой журналистики

По словам Андрея Бастунца, "в период с 2015 по 2018 год организация столкнулась с рядом вызовов". Поэтому возникла необходимость реагировать на такие явления, как рост привлечений к административной ответственности журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ без аккредитации; задержания журналистов во время массовых акций; ограничение доступа к информации; ограничение доступа к популярным интернет-ресурсам; усиление российской пропаганды и другие.

Юрист БАЖ Олег Агеев сообщил, что за три года после предыдущего съезда организация зарегистрировала более 100 случаев штрафов журналистов за исполнение ими своих профессиональных обязанностей. После массовых акций протеста в начале 2017 года резко возросло количество задержаний журналистов до 101 случая по сравнению с тринадцатью годом раньше. С начала 2018 года произошло 10 случаев таких задержаний.

Журналист "Европейского радио для Беларуси" Дмитрий Лукашук обратил внимание на такую проблему, как получение информации от официальных структур для негосударственных СМИ. Например, после смены руководителей пресс-служб ГУВД Минского горисполкома и МВД стало невозможно получить от них оперативную или какую-либо иную информацию.

В свою очередь, член Совета БАЖ Андрей Кликунов обратился к вопросу непризнания властями фрилансеров в качестве журналистов. Если даже журналистам-штатникам чиновники во многих случаях отказывают в информации, в аккредитации на мероприятия, то о фрилансерах речь вообще сегодня не идет. "Таким образом, власти нарушают их право на труд", - считает Кликунов. Кстати, требование признать журналистов-фрилансеров на законодательном уровне было включено в резолюции Европарламента в 2016 и 2017 годах, такие заявления принимала и Европейская федерация журналистов.

Закон что дышло

Тем временем власти стали принимать поправки к законодательству о СМИ. 19 апреля нижняя палата парламента в первом чтении проголосовала за изменения, в которых не учтены предложенияБАЖ. По мнению экспертов организации, эти правки представляют опасность не только для медиа-сектора, но и для общества в целом. Например, предусматривается добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ, но журналистский статус сотрудников таких изданий, которые не пройдут регистрацию, ставится под сомнение. Они не смогут пользоваться правом на защиту информационных источников и на работу во время массовых мероприятий.

Кроме того, предусматривается блокировка отдельных социальных сетей целиком, если не будет технической возможности ограничить доступ к ним частично. К тому же вводится обязательная идентификация комментаторов на форумах и предусматривается обязательная модерация интернет-ресурсов, отсутствие которой может привести к блокировке. Поэтому, как отметил Олег Агеев, поскольку до второго чтения еще остается время, БАЖ призывает власти провести обсуждение предложенных изменений с участием белорусских и зарубежных экспертов, представителей медиасектора, бизнеса и общества.

Также ассоциация предлагает доработать законопроект при рассмотрении в другом чтении с учетом всех мнений, в том числе замечаний и предложений БАЖ, которые переданы в Палату представителей. Организация также призывает власти признать право фрилансеров собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных СМИ.

Стратегия и выборы

Все перечисленные проблемы и определили три основных стратегических направления деятельности БАЖ на 2018-2020 годы. Это сохранение и развитие независимой журналистики в стране; профессиональный рост членов организации и продвижение стандартов качественной журналистики; укрепление организационного потенциала.

Делегаты съезда избрали новое руководство организации. Председателем на второй срок переизбран Андрей Бастунец, из четырех заместителей прежними остались двое – Александр Старикевич и Алина Суровец. А еще двух - Светлану Калинкину и Михаила Янчука, взявших самоотвод, заменили Борис Горецкий и Олег Агеев.

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