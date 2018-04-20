 Белорусская ассоциация журналистов констатирует ухудшение ситуации с независимыми СМИ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 20.04.2018
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Беларусь

Белорусская ассоциация журналистов констатирует ухудшение ситуации с независимыми СМИ

Делегаты Х съезда Белорусской ассоциации журналистов назвали главные проблемы независимых масс-медиа, определились со стратегией на ближайшие три года и избрали новое руководство организации.

Лого Белорусской ассоциации журналистов

Накануне юбилейного форума Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), прошедшего в пятницу, 20 апреля, в Минске, Палата представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняла поправки к законодательству о СМИ. Их оценка стала одной из тем съезда.

Атмосфера съезда

В самом начале председатель БАЖ Андрей Бастунец предложил почтить память членов организации, ушедших из жизни за три года после предыдущего съезда. Среди них - убитый в Киеве Павел Шеремет, лауреат премии фонда газеты Die Zeit, главный редактор независимого еженедельника "Новы час" ("Новое время") Алексей Король и другие.

Андрей Бастунец

Андрей Бастунец

В форуме участвовали 75 делегатов из избранных 80 во всех филиалах БАЖ, общее число членов организации сегодня составляет 1238 человек. Выступающие на съезде отметили значительную роль организации для журналистов, как в крупных городах, так и в регионах, где для них проводятся образовательные программы с участием опытных специалистов в сфере СМИ не только из Беларуси, но и Швеции, Польши, России, Украины, Норвегии, США и других стран. БАЖ также оказывает юридическую помощь тем, на кого за исполнение профессиональных обязанностей происходит  давление со стороны властей. 

Вызовы для независимой журналистики

По словам Андрея Бастунца, "в период с 2015 по 2018 год организация столкнулась с рядом вызовов". Поэтому возникла необходимость реагировать на такие явления, как рост привлечений к административной ответственности журналистов, которые сотрудничают с зарубежными СМИ без аккредитации; задержания журналистов во время массовых акций; ограничение доступа к информации; ограничение доступа к популярным интернет-ресурсам; усиление российской пропаганды и другие.    

Юрист БАЖ Олег Агеев сообщил, что за три года после предыдущего съезда организация зарегистрировала более 100 случаев штрафов журналистов за исполнение ими своих профессиональных обязанностей. После массовых акций протеста в начале 2017 года резко возросло количество задержаний журналистов до 101 случая по сравнению с тринадцатью годом раньше. С начала 2018 года произошло 10 случаев таких задержаний.

Журналист "Европейского радио для Беларуси" Дмитрий Лукашук обратил внимание на такую проблему, как получение информации от официальных структур для негосударственных СМИ. Например, после смены руководителей пресс-служб ГУВД Минского горисполкома и МВД стало невозможно получить от них оперативную или какую-либо иную информацию.

В свою очередь, член Совета БАЖ Андрей Кликунов обратился к вопросу непризнания властями фрилансеров в качестве журналистов. Если даже журналистам-штатникам чиновники во многих случаях отказывают в информации, в аккредитации на мероприятия, то о фрилансерах речь вообще сегодня не идет. "Таким образом, власти нарушают их право на труд", - считает Кликунов. Кстати, требование признать журналистов-фрилансеров на законодательном уровне было включено в резолюции Европарламента в 2016 и 2017 годах, такие заявления принимала и Европейская федерация журналистов. 

Закон что дышло

Тем временем власти стали принимать поправки к законодательству о СМИ. 19 апреля нижняя палата парламента в первом чтении проголосовала за изменения, в которых не учтены предложенияБАЖ. По мнению экспертов организации, эти правки представляют опасность не только для медиа-сектора, но и для общества в целом. Например, предусматривается добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ, но журналистский статус сотрудников таких изданий, которые не пройдут регистрацию, ставится под сомнение. Они не смогут пользоваться правом на защиту информационных источников и на работу во время массовых мероприятий.  

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Кроме того, предусматривается блокировка отдельных социальных сетей целиком, если не будет технической возможности ограничить доступ к ним частично. К тому же вводится обязательная идентификация комментаторов на форумах и предусматривается обязательная модерация интернет-ресурсов, отсутствие которой может привести к блокировке. Поэтому, как отметил Олег Агеев, поскольку до второго чтения еще остается время, БАЖ призывает власти провести обсуждение предложенных изменений с участием белорусских и зарубежных экспертов, представителей медиасектора, бизнеса и общества.

Также ассоциация предлагает доработать законопроект при рассмотрении в другом чтении с учетом всех мнений, в том числе замечаний и предложений БАЖ, которые переданы в Палату представителей. Организация также призывает власти признать право фрилансеров собирать и распространять информацию в отечественных и зарубежных СМИ. 

Стратегия и выборы

Все перечисленные проблемы и определили три основных стратегических направления деятельности БАЖ на 2018-2020 годы. Это сохранение и развитие независимой журналистики в стране; профессиональный рост членов организации и продвижение стандартов качественной журналистики; укрепление организационного потенциала.

Делегаты съезда избрали новое руководство организации. Председателем на второй срок переизбран Андрей Бастунец, из четырех заместителей прежними остались двое – Александр Старикевич и Алина Суровец. А еще двух - Светлану Калинкину и Михаила Янчука, взявших самоотвод, заменили Борис Горецкий и Олег Агеев.  

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    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

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    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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