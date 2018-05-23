Безопасность в Восточной Европе: как жить между центрами силы

Могут ли малые восточноевропейские страны влиять на события международной политики, определяемые крупными державами-соседями? Эту вопрос обсуждали участники открывшейся в Минске конференции по безопасности.
Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая под эгидой негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог". В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди участников – генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. 24 мая в конференции примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.
Руководитель "Минского диалога" Евгений Прейгерман в интервью DW отметил, что эта экспертная инициатива начала работу в 2015 году как нейтральная площадка для дискуссий в области международных отношений и безопасности. Сейчас форум вышел на качественно новый уровень: "Здесь порядка 500 участников – это значит, что он в пять раз больше наших традиционных форматов".
Минск вновь продвигает "Хельсинки-2"
На открытии форума 23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил представительность участников как "свидетельство роста интереса к Минской экспертно-дискуссионной площадке". Министр, как и последовавшие за ним ораторы, констатировали процесс разрушения прежней системы международных отношений, установленных после завершения Второй мировой войны. По его словам, прошлогодняя инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности ("Хельсинки-2") направлена на поиск путей преодоления кризиса безопасности в мире.
Обращаясь к экспертному сообществу, Владимир Макей сказал: "Нам нужен ответ, как сделать так, чтобы положение государств между центрами силы – in between – стало не проклятием судьбы, как это не раз бывало в прошлом, а фактором развития, сотрудничества и процветания".
"Пока не работают ранее сформированные правила международных отношений и не появились новые правила поведения – работает фактор силы, – объясняет Евгений Прейгерман. – Сила есть у больших игроков, ее поменьше у малых игроков и, соответственно, это все значит, что как минимум суверенитет этих государств, в том числе и Беларуси, может быть поставлен на кон противостояния".
Есть ли у Восточной Европы голос
Программный директор по Беларуси немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра (KAS) Вольфганг Зендер (Wolfgang Sender), один из главных партнеров форума, в приветственном слове сказал, что Минск решил активизировать свою деятельность в укреплении международного порядка и региональной безопасности. "Беларусь укрепляет свою собственную устойчивость, стабильность, суверенитет и независимость благодаря более активному участию на международном уровне. Это в конечном итоге служит региональной стабильности и имеет большую ценность для НАТО, для ЕС и для всех соседей Беларуси", – подчеркнул представитель KAS.
Вольфганг Зендер был модератором дискуссии о видении безопасности малых восточно-европейских государств. Он прямо поставил вопрос: есть ли у Восточной Европы достаточный голос, чтобы влиять на принятие решений в этой области?
Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко констатировал, что "позиция стран, таких как наша, все меньше и меньше принимается во внимание – как это было общепринято во время холодной войны, когда две крупные страны определяли ситуацию в мире".
По словам белорусского дипломата, "от нас (малых стран. – Ред.) ожидают, чтобы мы примкнули к одной или другой стороне конфликта... ситуация вынуждает нас идти на выбор и принять выбор, который мы не хотим делать". При этом представитель МИД Беларуси на прямой вопрос Вольфганга Зендера признал, что официальный Минск считает особенно важным военный аспект безопасности в регионе Восточной Европы.
Война в Донбассе не должна уходить с повестки дня
Директор германского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) назвала ошибкой то, что на фоне других раздражителей уходит с повестки дня война в Донбассе. "Война происходит, по сути, в центре Европы. Я постоянно удивляюсь, насколько мало внимания уделяется этим вопросам", – подчеркнула она.
Также политолог отметила, что в регионе есть ряд других "замороженных конфликтов", и многие о них забывают. При этом, по мнению Гвендолин Зассе, "неправильно полагать, что эти конфликты действительно заморожены – они развиваются. "И неправильно будет говорить о войне в Донбассе как конфликте, который может быть заморожен", - указала она, не предложив, впрочем, готовых рецептов, как и никто другой из участников дискуссии.
Руководитель минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью DW подвел итог панельной дискуссии. По его словам, было показательно, что в основном разговор крутился вокруг отношений между Соединенными Штатами и Китаем. "Сам ход дискуссии продемонстрировал тот факт, что до сих пор в дискурсе о международных отношениях превалируют устаревшие взгляды о принципиальном и решающем влиянии больших или великих держав на международные отношения", – сказал минский политолог.
По его словам, от самих стран - будь они большими или малыми - зависит не только то, насколько они впишутся в новый мир, который формируется на наших глазах, но и с какими инициативами они выйдут на международную арену.
"Пример Беларуси в этом плане мне кажется показательным – средняя страна в центре Европы, находясь между двумя геополитическими соперничающими центрами (Россия и коллективный Запад), тем не менее формулирует такие инициативы, которые направлены на решение не только собственных внутренних проблем, но и регионального и даже глобального масштаба", – сказал Арсений Сивицкий, имея в виду "Хельсинки-2".
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