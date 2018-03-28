 Безвизовый режим между ЕС и Грузией под угрозой | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 28.03.2018
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Германия

Безвизовый режим между ЕС и Грузией под угрозой

Немецкие власти считают, что грузины активно злоупотребляют введенным год назад безвизовым режимом и пользуются им для совершения преступлений, в частности, квартирных краж в ФРГ.

Шенгенская виза

Шенгенская виза гражданам Грузии пока не нужна

Безвизовый режим, введенный Евросоюзом для Грузии ровно год назад, в Тбилиси расценили как первый шаг на пути к скорому присоединению к ЕС. На саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер развеял грузинские надежды, недвусмысленно дав понять, что в обозримой перспективе членство в Евросоюзе Грузии не светит. Теперь, однако, и безвизовый режим оказался под вопросом.

Грузинские "беженцы" в Германии

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия официально попросили министра внутренних дел Германии принять на уровне ЕС меры для того, чтобы отменить безвизовый режим с Грузией.

В очереди за убежищем в Германии

В очереди за убежищем в Германии

Свою просьбу они мотивировали резко возросшим числом поступающих от граждан Грузии заявлений с просьбой предоставить им политическое убежище и с повышенной "криминальной активностью" грузин, чьи заявления находятся на рассмотрении. Менее чем за год действия безвизового режима - с марта 2017 до февраля 2018 года - число грузинских соискателей убежища в Северном Рейне - Вестфалии увеличилось со 170 до 743. Прирост более чем в 400 процентов!

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) корреспонденту DW предоставили данные по всей Германии, начиная с 2008 года. Тогда с просьбой об убежище к немецким властям обратились 298 грузин. В 2017 году их было уже 3462, а только в январе и феврале текущего года - 1359! При таких темпах к концу года число "беженцев" из Грузии перевалит в Германии за 8000. А доля грузинских заявителей, получающих ту или иную степень убежища, составляет всего 1,1 процента.

и других странах Шенгена

Растет число соискателей убежища из Грузии и в других европейских странах, для поездок в которые грузинам не требуются визы: во Франции, Нидерландах, Швеции, Греции. А еще - в Швейцарии, хотя и не входящей в Европейский Союз, но относящейся к шенгенскому пространству.

В 2016 году здесь приняли 465 заявлений от граждан Грузии, в 2017-м - 670, то есть на 44 процента больше. Обоснованным не признано ни одно из них. В январе поступило 100 заявлений. Тем самым Грузия вышла на третье место в списке стран, граждане которых чаще всего просят убежище в Швейцарии - после Эритреи и Сирии.

Проблемы с депортацией

В BAMF корреспонденту DW не смогли сообщить, сколько граждан Грузии, которых не признали беженцами, были депортированы из Германии на родину. Это ведомство только рассматривает заявления, а депортацией "отказников" занимаются земельные власти.

Депортация отказников в аэропоту Лейпцига

Депортация "отказников" в аэропоту Лейпцига

По подсчетам немецких СМИ, в прошлом году на родину были отправлены всего около 600 граждан Грузии. В настоящий же момент в Германии находятся примерно три тысячи, уже получивших отказ, и еще три с половиной, ожидающих ответа от BAMF.

Оттянуть момент депортации можно на год-два, если затеять судебную тяжбу с тем, чтобы попытаться опротестовать отказ в предоставлении убежища. На рассмотрении немецких судов сейчас находятся порядка 400 тысяч исков такого рода.

"Отказники" - домушники

Грузинская доля в них крайне мала, но она непропорционально высока среди тех мигрантов, которые в ожидании окончательного решения зря времени не теряют. По данным немецких правоохранительных органов, до 60 процентов граждан Грузии, на которых были заведены уголовные дела, имели в Германии статус соискателя убежища, чье заявление еще находилось на рассмотрении властей.

Вывод напрашивается сам собой: многие грузины воспользовались безвизовым режимом, чтобы без лишних формальностей приезжать в Германию, "сдаваться" местным властям, а в промежутке между этим моментом и выдворением из страны грабить дома местных жителей.

Взломщик за работой

По данным полиции, специализация грузинских преступников - квартирные кражи

Специализируются грузинские преступники именно на квартирных кражах. "Люди из Грузии приезжают сюда, подают заявление с просьбой об убежище и используют время в ожидании ответа, во-первых, для того, чтобы получать причитающиеся соискателям убежища пособия, а во-вторых, для взломов квартир", - рассказывал корреспонденту DW бывший министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere). 

4 апреля 2017 года - с момента введения безвизового режима не прошло и недели - полиция в Лейпциге взяла с поличным грузинскую банду домушников в возрасте от 22 дот 30 лет. Трое попались в момент взлома частного дома, четвертый сторожил награбленное ранее.

Без визы на лечение

В упомянутом письме правительства Северного Рейна - Вестфалии также речь идет о значительном увеличении "криминальной активности" вблизи именно тех общежитий для беженцев, где размещены преимущественно граждане Грузии. Больше стало не только взломов квартир, но и воровства в супермаркетах и универмагах, краж велосипедов.

Временным статусом соискателя убежища, по данным властей этой федеральной земли, грузины пользуются также для того, чтобы за казенный счет поправить свое здоровье. Кроме Северного Рейна - Вестфалии, значительное увеличение числа грузинских пациентов регистрируют в последние месяцы больницы Баварии и Баден-Вюртемберга.

Надежды на грузинские власти …

В федеральном министерстве внутренних дел Германии такое развитие событий предвидели. Там вообще возражали против отмены визового режима, на чем настаивали МИД ФРГ и Еврокомиссия, желая продемонстрировать поддержку маленькой прозападной Грузии, находящийся под нажимом России. Согласился министр внутренних дел только после того, как в ЕС был принят механизм, позволяющий снова отменять безвизовый режим.

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Будет ли этот механизм задействован, во многом зависит от самой Грузии. Переговоры на этот счет в начале марта вели в Тбилиси высокопоставленные чиновники из МВД и МИД Германии. Речь идет, например, об ужесточении грузинских правил, позволяющих сравнительно легко менять фамилию. Этим порой пользуются занесенные в немецкие "черные списки", но биометрически не охваченные преступники, для повторного въезда в Германию.

С точки зрения Берлина, грузинские пограничники могли бы лучше информировать вылетающих в европейские страны пассажиров о правилах безвизового режима и последствиях, которыми чревато злоупотребление им.

и меры немецких властей

Некоторые меры принимает и Германия со своей стороны. Так, Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев дано указание обрабатывать заявления грузинских граждан в ускоренном порядке.

Сама Грузия, на чем, кстати, настаивает и Тбилиси, будет занесена в немецкий список так называемых "безопасных стран происхождения", что позволит высылать грузин на родину по упрощенной процедуре. Тот факт, что этого не было сделано раньше, в МВД Германии объясняют очень просто: повода не было.

Чтобы занести Грузию в такой список, нужен специальный закон, а это - время. Пока же немецкие пограничники начали усиленно применять те инструменты, которые уже предусмотрены шенгенским кодексом. В аэропортах они все чаще сажают на обратный рейс пассажиров из Грузии, заявляющих, что прилетели в отпуск, но не имеющих при себе ни денег, ни кредитной карточки, ни обратного билета, ни представления о том, где проведут ближайшую ночь.

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    Автор: Илья Коваль


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