Баскская ЭТА самораспустилась - проблемы остались

Баскская террористическая организация ЭТА, более 60 лет действовавшая на территории Испании, объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности. Соответствующий документ представители организации распространили в среду, 2 мая. DW поговорила с экспертами и историками о том, как оценивать это решение, и о политике испанского государства в отношении сепаратистов-радикалов.

60 лет террора ЭТА

ЭТА (от исп. Euskadi Ta Askatasuna - "Страна басков и свобода") была основана баскскими леворадикальными националистами в 1958 году. Целью организации было создание независимого баскского государства, которое объединило бы непосредственно Страну басков, расположенную на севере Испании, и юго-западную часть французского департамента Атлантические Пиренеи, где тоже проживают этнические баски.

За создание независимого государства члены ЭТА боролись методами террора. В результате действий экстремистов за шесть десятилетий погибли 829 человек, несколько тысяч получили ранения. Речь идет в основном о военных, полицейских, чиновниках и политиках, а также о людях, случайно оказывавшихся на месте терактов, так называемых "побочных жертвах".

Из борцов с диктатурой - в террористы

По мнению профессора новейшей истории Мадридского университета Альфредо Хименеса Рейя, "простого заявления о самороспуске явно недостаточно для того, чтобы подвести черту под кровавой историей террора". "ЭТА нанесла огромный урон обществу, забыть который будет не просто", - уверен он.

В беседе с DW эксперт напомнил, что поначалу - в годы диктатуры генерала Франсиско Франко (1939-1975 гг.) - действия ЭТА не вызывали особого осуждения у испанских демократов. Они рассматривались как ответ на произвол франкистов, на необоснованные аресты, пытки и казни.

В результате теракта, организованного членами ЭТА в одном из супермаркетов Барселоны в 1987 г., 21 погиб, 45 получили ранения

"В те времена всячески искоренялись баскские национальные традиции, баскам не позволялось даже учить родной язык. Франко не простил им участия в гражданской войне 1936-39 гг. на стороне его противников - республиканцев. Не считалась ЭТА террористической организацией и в мире: ее именовали "национально-освободительным движением", - уточняет профессор Мадридского университета.

В конце 70-х годов прошлого столетия Испания встала на путь демократического развития, а в 1986 году вступила в Европейское экономическое сообщество, нынешний Евросоюз. "Большинство басков, включая радикалов, поняли, что в условиях демократии свои интересы можно успешно отстаивать мирным путем", - говорит Альфредо Хименес Рей.

С победой демократии Страна басков получила от испанского правительства широкую автномию. Вернее, были восстановлены все исторические автономные права этого региона, существовавшие со средних веков и отмененные в годы диктатуры. Сегодня баски самостоятельно решают практически все вопросы внутренней жизни - политические, экономические, социальные и культурные: они имеют свой парламент и правительство, сами контролируют свой бюджет, взимают налоги, имеют собственную полицию, руководят образованием, здравоохранением, сферой социального обеспечения и т.д.

Общество требует от ЭТА раскаяния

Акция Ассоциации жертв террора в Мадриде, призванная напомнить о жертвах террористов ЭТА

По словам Альфредо Хименеса Рейя, с годами боевики ЭТА, по-прежнему совершавшие убийства, "все больше противопоставляли себя обществу". Новые теракты ЭТА вызывали протесты: миллионы людей - испанцы и баски - участвовали в манифестациях с требованием прекратить террор. "Поэтому нынешнее решение группировки, которое в общем-то следует оценить положительно, многие в Испании считают явно запоздалым", - подводит итог профессор. Именно поэтому, по его словам, общественность требует от боевиков полного покаяния, а от властей - не делать им никаких поблажек в благодарность за самороспуск.

Особо последовательны в этих требованиях активисты влиятельной Ассоциации жертв террора, которая объединяет лиц, пострадавших от деяний ЭТА. Ее представитель Инес Мансано Гарсия напомнила DW, что ассоциация опубликовала заявление, в котором характеризует решение ЭТА о самороспуске как "фарс и маневр для ухода от наказания". Она требует от властей не идти на поводу у руководителей ЭТА, которые в качестве платы за самороспуск добиваются сокращения тюремных сроков для заключенных под стражу террористов и амнистии для находящихся в бегах членов организации.

"Необходимо продолжать преследовать террористов, расследовать не раскрытые 358 терактов, а также ни в коем случае не смягчать наказание для 360 заключенных под стражу боевиков", - считает Инес Мансано Гарсия.

Под давлением народа и полиции

С начала 2018 года ЭТА опубликовала несколько заявлений, в которых утверждает, что самороспуск - это ее добровольное решение. Группировка якобы "идет навстречу баскам, полагающим, что ей нужно вести политическую, а не вооруженную борьбу". В отдельном заявлении боевики даже извинились перед своими жертвами, но, правда, не перед всеми, а лишь перед "побочными". Они по-прежнему утверждают, что террор "оправдывался задачами борьбы за свободу басков".

Между тем министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо выступил 29 апреля перед журналистами, напомнив, что решение ЭТА - вынужденное "и объясняется, в первую очередь, безвыходной для нее ситуацией". По его словам, полиции удалось обескровить группировку, арестовав и ее руководителей, и наиболее активных боевиков. Министр добавил, что "амнистия террористов даже не рассматривается", а чтобы получить тюремные льготы, к примеру, отбывать тюремное наказание поближе к дому и чаще встречаться с родственниками, они должны "искренне раскаяться и сотрудничать с юстицией для полного раскрытия всех своих злодеяний".

Правозащитники: самороспуск ЭТА - значимое событие

Для другого собеседника DW - Эстебана Белтрана, директора испанского отделения Amnesty International, решение ЭТА является значимым событием, поскольку "завершает эпоху вопиющего нарушения прав человека в Испании".

"Речь идет не только о преступлениях ЭТА, но и о нарушении прав со стороны силовиков - причем не только в период франкизма, но и в условиях демократии", - говорит правозащитник. В этой связи представитель Amnesty International напомнил, что арестованные боевики зачастую подолгу содержались в изоляции, без возможности контактировать даже с адвокатами, отмечались также случаи пыток задержанных.

"А в 1970-80-е гг. в стране действовали ультраправые незаконные формирования, которые убивали баскских активистов. В те же времена имел место и так называемый "государственный терроризм", когда наемники расправлялись с басками без суда и следствия - на деньги МВД Испании", - говорит Эстебан Белтран. По мнению правозащитников, подобная практика, жертвами которой стали от 73 до 150 человек, продлила жизнь ЭТА, придав ей в глазах некоторой части баскской молодежи ареол мученической организации.

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